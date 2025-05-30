Звездные подруги, которые больше не общаются: что разрушило их дружбу

Зависть, измена, конфликты, скрытые обиды - эти и другие факторы могут мгновенно разрушить многолетнюю дружбу. Кому-то удается помириться, а кто-то уже никогда не восстановит теплые отношения. И звезды из этой подборки тому очередной пример.

Блейк Лайвли и Тейлор Свифт

Певица оказалась втянутой в судебное дело актрисы с режиссером Джастином Бальдони, которого в прошлом году та обвинила в сексуальных домогательствах и попытке уничтожить ее репутацию во время кампании фильма "Покинь, якщо кохаєш".

Режиссер не стал сидеть сложа руки и подал иск на 400 миллионов долларов, обвиняя Блейк, ее мужа Райана Рейнольдса и издание, которое опубликовало обвинения, в клевете.

Ко всему он призвал привлечь к суду Свифт, поскольку Лайвли использовала статус подруги для давления на него относительно изменений в сценарии. Адвокаты Бальдони заявили, что актриса якобы еще и грозилась обнародовать личные сообщения Свифт, если та не поддержит ее публично.

Также сообщается, что отец Тейлор якобы предоставил юристам режиссера информацию, которая помогла снять судебную повестку с его дочери.

Все это привело к разрушению дружбы. Окончательной каплей стало и то, что возлюбленный артистки Трэвис Келси отписался от Рейнольдса в социальных сетях.

Блейк Лайвли и Тейлор Свифт (коллаж: РБК-Украина)

Кайли Дженнер и Джордин Вудс

Звезда реалити разорвала отношения с подругой после того, как ту заметили за поцелуями с возлюбленным ее сестры Хлои. Джордин обвинили в связи с Тристаном Томпсоном в 2019 году.

В конце концов им удалось найти путь к примирению. В 2023 году их впервые заметили вместе на ужине, а впоследствии Кайли показалась с подругой в TikTok.

А уже в мае этого года они вместе посетили баскетбольный матч с Тимоти Шаламе и Карлом-Энтони Таунсом, партнером Джордин.

Кайли Дженнер и Джордин Вудс (коллаж: РБК-Украина)

Ким Кардашьян и Ларса Пиппен

Когда-то Ларса была одной из окружения популярного семейства, но в 2020 году между ними произошла загадочная ссора. Ларса намекнула, что причиной разрыва отношений могло стать недоверие тогдашнего мужа звезды Канье Уэста.

В 2022 году она сообщила, что они уже "в хороших отношениях". Однако нынешняя близкая подруга Ким, Ла Ла Энтони, в недавнем интервью заявила, что почти год не видела Пиппен.

Она также попыталась избежать вопроса о том, общается ли Ларса до сих пор с Ким Кардашьян. Поэтому, кажется, эта дружба не нашла исцеления.

Ким Кардашьян и Ларса Пиппен (коллаж: РБК-Украина)

Пэрис Хилтон и Линдси Лохан

В начале 2000-х дружба этих двоих выглядела, как американские горки. Они то были близки, то откровенно враждовали. Как-то Линдси даже обвинила подругу в физическом нападении, однако впоследствии отказалась от этих слов.

Пэрис говорила, что актриса подорвала ее доверие, оскорбила и предала. Годами они конфликтовали, однако в конце концов помирились.

В 2022-м Хилтон рассказала, что они с актрисой "повзрослели" и пришли к миру. Они поддерживают теплые отношения, хотя и не такие близкие, как прежде.

Пэрис Хилтон и Линдси Лохан (коллаж: РБК-Украина)

Селена Гомес и Франсия Раиса

Актрисы познакомились в далеком 2008-м. Их дружба переживала свои взлеты и падения. Они оказались в центре внимания в 2017 году, когда Франсия пожертвовала Селене почку.

Со временем поклонники заметили, что между девушками пробежала черная кошка. Актриса отписалась от Гомес в 2022-м. Причиной якобы стали слова, что ее ближайшая подруга в индустрии - Тейлор Свифт.

Позже Франсия объяснила, что они не общались шесть лет. Это не связано с донорством. Они никогда особо не ссорились, просто пошли своими путями.

Селена Гомес и Франсия Раиса (коллаж: РБК-Украина)