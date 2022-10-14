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Звезды украинского кино снялись в ярком клипе ко Дню защитников и защитниц

Кадр из клипа "Дівчисько"
Автор: Дмитрий Войналович

Группа Фіолет ко Дню защитников и защитниц Украины выпустила клип "Дівчисько", где в главных ролях снялись звездные актеры Антонина Хижняк и Александр Боднар, которые, к слову, и в реальной жизни являются парой.

В этом видео героиня Тони переживает трансформацию из-за начала полномасштабного вторжения - меняется ее мышление, гардероб, жизненные планы и призвания.

"Я давно увлекаюсь творчеством Фіолет, и не один год думала о том, что хотелось бы сняться у них в клипе. И вот это произошло! Более того, мы снялись вместе с моим парнем Сашей. Это была наша первая совместная съемка за 8 месяцев, мы ужасно соскучились по этому процессу, поэтому я очень благодарна Сергею за такое предложение. И вообще очень рада за всех артистов, которые продолжают творить в такое сложное время!" - комментирует Антонина.

Фронтмен группы Сергей Мартынюк отмечает, что "война Украины против России в очередной раз опровергла стереотип о так называемой "слабой половине".

"Украинские женщины на передовой - разведчицы, снайперки, военные медики. Украинские женщины - одна из основ волонтерского движения. Ничего такого, что бы свидетельствовало о хрупких, беззащитных созданиях. Среди моих знакомых есть девушки, сделавшие свой выбор в пользу войны, и я не могу не восхищаться их мужеством и готовностью к самопожертвованию… В этом году я стал отцом, моей дочери Еве Сергеевне еще нет и полгода, вот она - действительно пока хрупкая и беззащитная… Но я уверен, что эта девочка вырастет очень сильной женщиной!" - говорит артист.

Ранее мы писали, что в киевском ботсаду высадили Аллею защитников и защитниц Украины .

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