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Звезды готовят судьбоносные перемены для этих знаков Зодиака. Такого вы еще не видели

Гороскоп на вторник (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Уже во вторник представители трех знаков Зодиака получат особый подарок. Таро-гороскоп на 29 октября сулит им кардинальные перемены и просто фантастический день.

Какие знаки Зодиака будут плакать от счастья, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Весы

Новый день станет началом нового дела, которое принесет очень щедрые плоды. Вы сможете реализоваться в необычной для себя роли. Поначалу будет казаться, что эти перемены не для вас. Однако поддаваться сомнениям не стоит, на самом деле судьба к вам очень благосклонна.

Козерог

Во вторник вы будете покорять новые вершины. Не отвлекайтесь на суету и скандалы, сосредоточьтесь на том, что действительно важно. Карты Таро сулят вам очень редкий шанс. В этот день вы сможете изменить свою жизнь и найти свое место под солнцем.

Телец

Наслаждайтесь результатами своих стараний. Если в прошлом вы приложили максимум усилий, то теперь вам не придется перетруждаться. Просто пожинайте плоды и радуйтесь жизни. Вы давно к этому шли, а потому позвольте себе расправить крылья.

Рак

Таро-гороскоп на вторник обещает вам очень приятный сюрприз. Вас ждет интересная возможность, благодаря которой вы не просто измените свою жизнь, а еще и найдете источник большой прибыли. День будет удачным и щедрым на хорошие новости, вы точно его надолго запомните.

К слову, ранее мы называли счастливые дни ноября.

Кроме этого, недавно появился Таро-гороскоп на неделю.

Во время написания материала были использованы источники : Tarot, Astrotalk.

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