Звезда "Женского квартала" вспомнил работу с Зеленской: "Была на своем месте"

"Правильно руководила"

Комик вспомнил, какой была Зеленская во время работы главным редактором "Женского квартала". По словам Шумко, ему очень жаль, что сейчас супруга президента этим уже не занимается.

"Мне кажется, что Елена была очень на максимально своем месте. И она очень правильно руководила этим всем", - отметил артист.

Юморист также рассказал, что уже давно не виделся с первой леди. В последний раз они встречались на одной из образовательных программ. И тогда Шумко поздоровался с Зеленским "по-модному": локтями.

Шумко вспомнил встречу с первой леди (фото: instagram.com/vovashumko)

Что Шумко думает о Зеленских

Также юморист рассказал, что в прошлом он даже не мог представить, что когда-нибудь будет работать с Зеленскими на одном проекте. Когда же он с ними познакомился, то был приятно удивлен.

"Но мы очень как-то так классно и тепло познакомились и общались", - вспомнил Шумко.

Кроме того, юморист признался, как подписал номер президента в своем телефоне. Как оказалось, Шумко не стал придумывать какие-то "кодовые слова". Он подписал его просто: "Зеленский".