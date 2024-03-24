Звезда сериала "Эмили в Париже" стала лицом кампейна для всемирно известного бренда (фото)

Лили Коллинз снялась в интересной фотосессии для бренда

Лили имеет настоящий стиль француженки, который сложно повторить, поскольку это что-то внутри, что-то далеко не в каждой женщине.

Возможно, актриса настолько сильно переняла образ своей героини Эмили, но ее стиль действительно неповторим.

Именно поэтому Коллинз часто приглашают на фотосессии разные бренды. На этот раз таковым стал Cartier. Они предложили Лили рекламировать коллекцию новых сумок, и глядя на результат - эта идея удалась полностью.

Молодая актриса примерила на себя сразу несколько образов. Сначала Лили надела на брючный классический костюм темно-синего цвета в полоску. Этот образ актриса дополнила изумрудной сумкой и аксессуарами, а также цветами.

Лили Коллинз в съемке для бренда (фото: instagram.com/lilyjcollins)

Еще одним интересным образом Коллинз стало белое платье, синий удлиненный пиджак и черная сумка.

Лили Коллинз демонстрирует новый лук (фото: instagram.com/cartier)

А маленький черный клатч Лили дополнила ярким красным костюмом и взяла на руки собаку. А также надела солнцезащитные очки.

Лили Коллинз в увлекательном виде (фото: instagram.com/lilyjcollins)

А еще молодая звезда киноиндустрии примерила трендовую юбку серого цвета и дополнила ее черным свитшотом и бежевым тренчем. Следует сказать, что каждый образ Лили выглядит очень стильно и современно. И опять же они помогают девушке показать свой французский шарм.

Лили Коллинз в модном наряде (фото: instagram.com/lilyjcollins)