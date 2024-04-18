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Звезда сериала "Эмили в Париже" примерила на себя интересный образ: словно из детства

Лили Коллинз (фото: instagram.com/lilyjcollins)
Автор: Юлия Любченко

Лили Коллинз поразила очень романтичным образом. Она надела платье, напомнившее атмосферу французской жизни ее героини в сериале "Эмили в Париже".

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-пост актрисы.

Лили Коллинз очаровала новым французским образом

Главная звезда сериала "Эмили в Париже" стала кумиром модниц со всего мира и уже неоднократно доказала, что у нее изящный французский стиль, что подчеркивает ее легкость, нежность и красоту.

Лили, как и ее героиня Эмили, любит яркие вещи, подчеркивающие ее глаза и яркие внешние данные. Но на этот раз она примерила очень интересный образ для рекламной кампании, напоминающий детство.

Стилисты одели звезду в несколько ярких платьев. Одно из них имеет очень пышный низ нежного розового цвета. Другое желтое, а вот в голубом платье Лили надела этот низ на шею.

Лили Коллинз показала интересные образы в ярких платьях (фото: instagram.com/lilyjcollins)

Свой образ актриса дополнила туфлями в стиле "Братц" на высоком каблуке. Прическа девушки - это маленький пучок на затылке, который тоже немного напоминает детство, ведь это выглядит как некая неаккуратность.

Стоит отметить, что обувь почти для каждого из платьев Коллинз была разной и оригинальной. А вот по поводу макияжа стилисты Лили не сильно беспокоились и сделали девушке спокойный образ.

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