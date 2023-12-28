Звезда "Пекельної кухни" назвал несправедливо забытое блюдо украинской кухни

Это одно из забытых блюд

Среди украинских блюд, которые давно уже все забыли, Юрий выделяет яйохи. Это старинное блюдо родом из Карпат.

"Это блюдо из древней украинской кухни, а называется так, потому что это блюдо на йоськой фасоли, которая родом где-то из Прикарпатья или Карпат, здесь ее выращивают. Такая белая большая фасоль. Поэтому так и называется яйохи", - рассказал повар.

Он отметил, что она именно так и называется, а в составе - самые простые продукты.

"Это по сути лук, чеснок, сушеные белые грибы и фасоль. Все просто, как такая мачанка в древней украинской кухне. Все, что можно было засунуть. Она вегетарианское блюдо. Все, что можно было обмакнуть хлебом или лемешкой и все называлось мачанкой. Она могла быть сырной, или еще какой-нибудь там, грибной мачанкой", - добавил Юрий.

"Она нетривиальна, потому что ее никто не готовит. Она очень проста, но ее никто не готовит. Это одно из забытых блюд".

Яйохи с белыми грибами

Ингредиенты:

вареная фасоль

белые сухие грибы

лук

подсолнечное масло

пшеничная мука

чеснок молотый

соевый соус

сахар

мускатный орех

вода

Как готовить:

1. В воду положить сухие белые грибы и вареную фасоль сорта Ясько. Варить, пока вода не уйдет наполовину.

2. На растительном масле обжарить лук, добавить муку и поджарить его.

3. В конце приготовления добавить зажарку с мукой и все специи в грибы и фасоль, вскипятить и довести по вкусу.

Яйохи (фото из архива)