Звезда "Пекельної кухни" назвал несправедливо забытое блюдо украинской кухни

Победитель "Пекельної кухни" и известный шеф-повар Юрий Диденко возрождает старинную украинскую кухню и снова готовит блюда по забытым рецептам.
Об этом в эксклюзивном интервью для РБК-Украина (проект Styler) рассказал звездный кулинар, победитель шоу "Пекельна кухня" и шеф-повар ресторана высокой кухни в буковельском ресторане Юрий Диденко.
Среди украинских блюд, которые давно уже все забыли, Юрий выделяет яйохи. Это старинное блюдо родом из Карпат.
"Это блюдо из древней украинской кухни, а называется так, потому что это блюдо на йоськой фасоли, которая родом где-то из Прикарпатья или Карпат, здесь ее выращивают. Такая белая большая фасоль. Поэтому так и называется яйохи", - рассказал повар.
Он отметил, что она именно так и называется, а в составе - самые простые продукты.
"Это по сути лук, чеснок, сушеные белые грибы и фасоль. Все просто, как такая мачанка в древней украинской кухне. Все, что можно было засунуть. Она вегетарианское блюдо. Все, что можно было обмакнуть хлебом или лемешкой и все называлось мачанкой. Она могла быть сырной, или еще какой-нибудь там, грибной мачанкой", - добавил Юрий.
"Она нетривиальна, потому что ее никто не готовит. Она очень проста, но ее никто не готовит. Это одно из забытых блюд".
Как готовить:
1. В воду положить сухие белые грибы и вареную фасоль сорта Ясько. Варить, пока вода не уйдет наполовину.
2. На растительном масле обжарить лук, добавить муку и поджарить его.
3. В конце приготовления добавить зажарку с мукой и все специи в грибы и фасоль, вскипятить и довести по вкусу.
Кстати, раньше мы писали, как советские власти уничтожали украинскую кухню.
А также рассказывали о том, почему украинская кухня недооценена в мире.