Звезда "Папика" Петрожицкая рассекретила, как изменились ее гонорары во время войны

Актриса Дарья Петрожицкая, которая получила широкую известность благодаря роли Лизы в сериале "Папик", а также снялась в сериалах "Успеть до 30" и "Две сестры", честно рассказала, сколько зарабатывает во время войны и на что тратит.
Об этом говорится в сообщении РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ее интервью Алине Доротюк.
На вопрос Доротюк, изменились ли ее гонорары за съемки в сериалах и фильмах во время войны, Петрожицкая честно ответила.
"Меньше стало, естественно меньше. Сейчас все пытаются так немного повысить, но где удается, где не удается. Ну в основном это не в половину меньше, немного меньше половины, но это так", - рассказала актриса.
Также она отметила, что просто радуется тому, что есть работа. Потому что чем больше она зарабатывает, тем больше может задонатить на ВСУ.
Актриса отметила, что ей хватает тех денег, которые она зарабатывает в театре.
"Я же антрепризница. У нас же театральная агенция, мы все равно зарабатываем больше, чем стационарный театр. Я никогда не зарекаюсь, но понимаю, что вернуться в стационарный театр я бы не хотела, потому что я хочу сниматься и иметь больше времени", - рассказала Петрожицкая.
На вопрос Доротюк, будет ли комфортно жить на ту сумму, которую она зарабатывает только в театре, актриса ответила, что ей нужно не много.
"Мне просто не много нужно. Я на себя почти ничего не трачу и не могу сказать, какую сумму, так как я не считаю. Но я знаю, что я что-то откладываю, и то, что остается, мне этого хватает. И у меня нет таких нужд. Детей нет, семья, по сути только квартира и я, коммуналка. Мне хватает", - подчеркнула актриса.
Отметим, что Петрожицкая снялась в более чем 20 украинских фильмах и сериалах, среди которых "Папик", "Успеть до 30", "Две сестры".
Сейчас актриса играет в театре в таких постановках "Про що мріють жінки", "Серцеїдки", "Сильні слабкі жінки", "Третій зайвий". В скором времени она также будет играть в "Вірні дружини".
Актриса сейчас (фото: instagram.com/petrozhitskaya)
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