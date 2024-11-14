Звезда "Папика" Петрожицкая рассекретила, как изменились ее гонорары во время войны

Как изменились заработки актрисы во время войны

На вопрос Доротюк, изменились ли ее гонорары за съемки в сериалах и фильмах во время войны, Петрожицкая честно ответила.

"Меньше стало, естественно меньше. Сейчас все пытаются так немного повысить, но где удается, где не удается. Ну в основном это не в половину меньше, немного меньше половины, но это так", - рассказала актриса.

Также она отметила, что просто радуется тому, что есть работа. Потому что чем больше она зарабатывает, тем больше может задонатить на ВСУ.

Сколько Петрожицкая зарабатывает в театре

Актриса отметила, что ей хватает тех денег, которые она зарабатывает в театре.

"Я же антрепризница. У нас же театральная агенция, мы все равно зарабатываем больше, чем стационарный театр. Я никогда не зарекаюсь, но понимаю, что вернуться в стационарный театр я бы не хотела, потому что я хочу сниматься и иметь больше времени", - рассказала Петрожицкая.

На вопрос Доротюк, будет ли комфортно жить на ту сумму, которую она зарабатывает только в театре, актриса ответила, что ей нужно не много.

"Мне просто не много нужно. Я на себя почти ничего не трачу и не могу сказать, какую сумму, так как я не считаю. Но я знаю, что я что-то откладываю, и то, что остается, мне этого хватает. И у меня нет таких нужд. Детей нет, семья, по сути только квартира и я, коммуналка. Мне хватает", - подчеркнула актриса.

Отметим, что Петрожицкая снялась в более чем 20 украинских фильмах и сериалах, среди которых "Папик", "Успеть до 30", "Две сестры".

Сейчас актриса играет в театре в таких постановках "Про що мріють жінки", "Серцеїдки", "Сильні слабкі жінки", "Третій зайвий". В скором времени она также будет играть в "Вірні дружини".

Актриса сейчас (фото: instagram.com/petrozhitskaya)