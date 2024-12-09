Звезда "МастерШеф" Лиза Глинская показалась с большим животиком на последних месяцах беременности: как она выглядит

Кондитер рассказала о своем состоянии во время беременности.

"Работаем все вместе. Но, честно говоря, я хочу спать почти все время и сплю даже стоя с открытыми глазами. Ну, может, на моих видео в YouTube вы это заметили. Хотя я очень стараюсь быть активной", - отметила Глинская.

На кадрах показано, как Лиза снимает новые видео с рецептами для своего YouTube-канала с заметным животом на последних месяцах беременности. К слову, она все время зевает.

Также она поблагодарила всех за теплые слова, которые ей писали в связи с беременностью.

"Дорогие мои, я получила от вас так много поздравлений, так много теплых слов, пожеланий, поддержки и любви. Я благодарю каждого из вас, обнимаю. И я счастлива, что могу делиться с вами", - написала Глинская.

Лиза Глинская пообещала делиться подробностями, как протекает ее беременность, а также призвала всех верить в чудеса.

Что известно о личной жизни Лизы Глинской

Глинская уже была замужем и 15 лет назад была беременна. Однако ее ребенок родился мертвым из-за халатности врачей - у него было обвитие пуповиной, но в роддоме ей не сделали УЗД перед родами. Если бы девушке вовремя сделали кесарево сечение, малыша можно было спасти.

После этой трагедии они с супругом отдалились, затем развелись. Девушка увлеклась кулинарией, чтобы хоть как-то отвлечь себя от грустных мыслей.

Долгое время о ее личной жизни не было ничего известно. И только в 2021 году она поделилась в сети снимком с помолвочным кольцом. Ее избранник Максим Большаков сделал предложение руки и сердца.

В мае 2022 года пара расписалась.

Весной этого года в СМИ уже появлялись сообщения о беременности Лизы Глинской, однако тогда шеф-повар никак не комментировала их.

Лиза Глинская (фото: instagram.com/lizaglinskaya)