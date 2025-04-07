Звезда "Холостяка" вышла замуж на берегу океана: фото и видео роскошной свадьбы

Радостное событие произошло в минувшую пятницу, 4 апреля, в Малибу.

В своем блоге Марина Голд опубликовала несколько фото утра невесты и продемонстрировала, как она готовится к свадьбе.



Марина Голд показала фото со свадьбы (фото: instagram.com/marynagold1)

Судя по всему, у девушки было два свадебных платья в классическом стиле.

"Сегодня я скажу "Да!" самому родному человеку. Сегодня я буду плакать от счастья и смеяться от любви. Сегодня я надену платье, о котором мечтала, и сделаю шаг в новое. Это утро было как чистый лист, на котором мы вместе начнем писать новую главу", - написала она.



Звезда "Холостяка" вышла замуж (фото: instagram.com/marynagold1)

Торжественную церемонию пара устроила на природе - возле арки из цветов и с шикарным видом на океан.

"И вот я в фате и белом платье стою в Малибу на прекрасном закате. Перед тобой, моя родная душа. Я тебя так ждала. Слезы на глазах", - подписала она видео церемонии.

"Теперь мы семья! Мы так мечтали. Спасибо всем, кто помог сегодня сделать этот душевный праздник", - отметила она к подписи к видео.

Участница "Холостяка" также показала фото с церемонии. Для торжественного события она выбрала длинное платье на бретельках, расшитое бисером, с глубоким декольте и небольшим шлейфом.



Звезда "Холостяка" с мужем (фото: instagram.com/marynagold1)

Волосы девушка собрала в аккуратный пучок на затылке. Также ее образ дополняла длинная фата и букет из белых цветов.



Марина Голд показала фото со свадьбы (фото: instagram.com/marynagold1)

Жених в свою очередь выбрал классический костюм с белой рубашкой и бабочкой.



Свадьба Марины Голд в США (фото: instagram.com/marynagold1)

Также девушка поделилась подробностями организации мероприятия. Оказалось, что свадьбу она со своим парнем организовали за 10 дней.



Звезда Холостяка похвасталась шикарной свадьбой (фото: instagram.com/marynagold1)

"Хочется отдельно сказать об организации праздника. Вы знаете, что у нас всего был месяц. Но пока мы нашли команду, то до запланированной даты осталось всего 10 дней! И за этот короткий срок получилось сделать свадьбу моей мечты", - подчеркнула косметолог.



Марина Голд со своим возлюбленным (фото: instagram.com/marynagold1)

Что известно про Марину Голд

Девушка засветилась в 12-м сезоне шоу "Холостяк" (2022), где главным героем был актер и предприниматель Алекс Топольский.

Она покинула проект в качестве полуфиналистки. Голд не скрывала, что она искренне влюбилась в Топольского. Однако позже она убедилась, что в реальной жизни Алекс другой человек.

Также во время участия в "Холостяке" она честно призналась, что ранее делала пластические операции и увеличила губы.

Девушка родом из Харькова, однако после начала полномасштабной войны в Украине, она переехала жить в США, где и встретила своего будущего мужа.



Марина Голд на шоу (фото: instagram.com/__mary.gold__)