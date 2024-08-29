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Звезда горора "Конотопская ведьма" Елена Хохлаткина рассказала свою историю музею "Голоса мирных"

Звезда горора "Конотопская ведьма" Елена Хохлаткина рассказала свою историю музею "Голоса мирных" (фото: пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Елена Хохлаткина - актриса театра и кино, народная артистка Украины, звезда украинского горор-фильма "Конотопская ведьма". Она родилась и выросла в Херсоне и начала карьеру в Херсонском театре им. Кулиша. Потом много лет являлась ведущей актрисой в Донецком национальном академическом музыкально-драматическом театре. С началом военных действий в Донбассе Елена с детьми и мужем переехала в Киев.

Свой рассказ о пережитом актрисе доверил музею "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова.

"Мой дом, мои корни, моя сила - это Херсон. Дом моих детей - это Донецк. Там была наша первая собственная квартира. Впервые открыв ее дверь, мы с мужем встали на колени и плакали. А сейчас у меня нет дома. Все слышали. песню с такими строчками. Это многие из нас теперь.

Как в Херсоне, так и в Донецке Елена лелеяла украинский язык и играла спектакли именно родным.

"Это был принципиальный вопрос: украинский театр, работаем на украинском языке. С детства я росла с украинскими песнями. Херсонская область — это всегда была Украина. Дети мои слушали песни, колыбельные на украинском языке. Они росли за кулисами Херсонского, Донецкого украинских театров. Творческая среда у нас всегда было украиноязычное", - вспоминает Елена.

В свое время ее приглашали присоединиться к театральной труппе в так называемой ДНР. Конечно же, Елена отказалась.

"Мне оно противно было. Не мое, не отзывается во мне. Вызывает ненависть сразу", - говорит актриса.

Из Донецка семья уезжала быстро — во многом были, в том и уехали. Уже в Киеве люди отдавали им одежду, бытовые вещи... С этого времени Елена Хохлаткина проживает и работает в столице. Боль всегда живет внутри, но Елена расплакалась и приняла свою утрату. Теперь он называет себя человеком мира.
Вы найдете ее рассказ из первых уст по ссылке

История Елены Хохлаткиной вошла в музей "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова, собирающего истории мирных жителей Украины о войне от первого лица. Его архив содержит уже более 115 тысяч историй.

Расскажите свою на портале Музея https://civilvoicesmuseum.org/ или бесплатной горячей линии 0 (800) 509 001.

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