Звезда "Бригады" приехал в Донецк и опозорился речью об оккупантах

Российский актер-"путинист" Дмитрий Дюжев решил приехать в Донецк, где принял участие в концерте по случаю "80-й годовщины со Дня освобождения Донбасса".

В сети появилось видео с его выступлением перед оккупантами, в котором он многим показался "под кайфом", уж настолько он кривлялся.

Что говорил Дмитрий Дюжев в Донецке

Так называемое событие проходило в Донецкой области в мемориальном комплексе "Саур-Могила".

В сети всплыло видео, где Дюжев одному из пропагандистских СМИ делится впечатлениями от общения с местными жителями, которые якобы являются примером того, "как можно любить свою родину Россию".

Дюжев городил бред о "героизме в степени гениальности" и "примере для всего мира", как "можно жить полной грудью" и "приближать каждый день победы":

"Это героизм в степени гениальности. Неповторимо. Это пример всему миру, как надо, как можно любить свою родину полной душой, полной грудью. И ждать, приближать ежедневно победу. Победу, которая будет к радости огромной территории самой большой страны в мире", - сказал звезда "Бригады".

Та мимика, с которой он говорил, вызвала у людей мысли о том, что он находится в состоянии наркотического опьянения, иначе никак не объяснишь, как можно говорить такие речи...

«Это героизм в степени гениальности» — актёр Дмитрий Дюжев восхищается жителями аннексированного Донбасса.



«Это пример всему миру, как можно любить свою родину, жить полной душою и приближать каждый день победу, которая будет в радость миллионам огромной территории самой большой… pic.twitter.com/sBN3JfPfDD — ЭХО (@echofm_online) September 11, 2023

Что Дмитрий Дюжев говорит о войне в Украине

Дмитрий Дюжев полностью поддерживает войну в Украине. Он неоднократно приезжал в оккупированный Донецк и расхваливал город. Также он выступал в РФ на концерте-митинге, где призывал людей вставать и славить Россию.

Более того, ходят слухи о его очень тяжелом и прихотливом характере. Так, в один из его приездов в Донецк он требовал в номер экзотические фрукты, которые должны быть очищены.