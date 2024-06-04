Испортите путешествие: 5 распространенных ошибок людей, когда они собирают чемоданы

Слишком поздно или рано собираете вещи

Если вы собираете вещи слишком рано, то подготовка к путешествию становится более напряженной, поскольку вы ведете свою повседневную жизнь без уже упаковавших вещей. Но если оставить это на последнюю минуту, то вы, скорее всего, забудете о самом необходимом, торопясь.

Начните наполнять чемодан примерно за неделю для длительной поездки и за несколько дней до короткой. Выделите себе достаточно времени, чтобы постирать белье, проверить погоду, спланировать мероприятия и приобрести все необходимые вещи.

Вы выбрали не тот чемодан

Прежде чем решить, что взять с собой, нужно определить, какой размер и тип багажа лучше всего подойдет для поездки.

Подберите размер багажа, чтобы у вас было чуть-чуть дополнительного места для любых сувениров, которые вы можете купить домой.

Вы не спланировали свой гардероб

Опытные путешественники могут неделями ездить с ручной кладью или рюкзаком, ведь они берут с собой правильно спланированный список вещей.

Нужно хорошо обдумать, какие места вы собираетесь посетить и какая там погода.

Не проверять ограничение веса и размеров чемоданов

Важно ознакомиться с правилами авиаперевозчика и ограничениями, установленными на размер и вес багажа. Это может казаться скучным и ненужным, но точно убережет от неприятных сюрпризов и незапланированных расходов в аэропорту.

Только после того, как вы убедитесь, что сумки и чемоданы соответствуют установленным параметрам, можно начинать собираться. А когда закончите, не забудьте взвесить то, что берете с собой - возможно, вам придется оставить что-нибудь дома или переупаковать.

Брать лишнее

Часто люди берут в отпуск слишком многое и используют половину из них. Остальное просто бесцельно путешествует по миру, занимая место и усложняя передвижение.

Хорошо продумайте, что нужно взять с собой. Подберите одежду так, чтобы из нее можно было составить как можно больше комбинаций и использовать в разных ситуациях - и для отдыха на пляже, и для ужина в ресторане.

Особое внимание следует обратить на обувь. Если речь идет не о шлепанцах или сандалиях, обувь будет занимать слишком много места. Выберите 2 - 3 универсальные пары из вашего гардероба, а самую объемную из которых обуйте в дорогу.