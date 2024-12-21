Зимнее Солнцестояние подарит счастье 5 знакам Зодиака. Астролог ответила, кому ждать чудес

Гороскоп на зимнее Солнцестояние

"21 декабря 2024 года, в самый короткий день года, в 11:21 по киевскому времени дневное светило заходит в 1 градус Козерога, что означает начало астрономической зимы в Северном полушарии. Это - День зимнего Солнцестояния. Он напрямую связан с существованием древнейшей календарной астрологии, которая помогала определять периоды прохождения Солнца через определенные градусы знаков Зодиака", - рассказала астролог.

В древние времена были определены главные даты, которые так или иначе обыгрываются абсолютно во всех великих духовных традициях мира. Таких "универсальных" дат и градусов всего восемь.

"Все символические действия, проводимые в это время, отражают символизм вечного противостояния Света и Тьмы, Жизни и Смерти. Одной из этих дат является зимнее Солнцестояние, физический смысл которого - минимум солнечной энергии, но это одновременно поворот к Свету", - отметила Соловьева.

Солнце будет находиться в десятом знаке Зодиака до 19 января 2025 года.

В этот период положительное влияние почувствуют представители следующих знаков Зодиака:

Козерог

Телец

Дева

Скорпион

Рыбы.

Внимательными с действием Солнца в этот период надо быть:

Ракам

Овнам

Весам️.

"Ощутимее всего это может повлиять на администраторов, организаторов, руководителей разных звеньев, людей, связанных со строительством и архитектурой, крупными компаниями и государственными учреждениями. В первую очередь изменения могут коснуться ситуаций, которые касаются здоровья, досуга с детьми, разнообразных развлекательных и азартных игр, выступлений перед аудиторией, концертов, шоу, спектаклей, романтических отношений, творчества, хобби", - пояснила астролог.

Зимнее Солнцестояние 2024 (фото: freepik.com)

Что надо знать о зимнем Солнцестоянии

"Традиционно зимнее Солнцестояние - день радости, веселья и активных действий. В этот период отмечается один из восьми главных обрядовых праздников, основанных на астрологическом календаре - Йоль, который еще называют одним из шабашей "Колеса года", - рассказала Соловьева.

Фактически, считает астролог, это победа Света над Тьмой, ведь после этой кардинальной точки продолжительность дневного времени суток постепенно увеличивается. Этот день почитали почти все народы, его называли Днем Непобедимого Солнца, днем рождения или возрождения дневного светила.

"В этот период закладывается программа на ближайшие три месяца - до Дня весеннего Равноденствия. Каждый год у человека, который не менял своего места жительства, есть шанс исправлять ситуации по тем же сферам его индивидуального радикса, которые ежегодно задействованы во время Солнцестояния️. Каждый год они одинаковы и являются выдающимися для человека", - отметила эксперт.

"Солнцестояние️ - время восстановления энергии. Некоторые рекомендуют сейчас составлять планы на ближайший год. Однако 15 числа состоялось Полнолуние (то есть сейчас активная энергия убывания), а Марс находится в ретроградном движении. Поэтому лучше сконцентрироваться на завершении старых процессов, пересмотреть уже сложившиеся ситуации и подвести итоги, чтобы энергетика прошлого не мешала продвижению вперед", - добавила она.

Как привлечь счастье на Солнцестояние (фото: freepik.com)

Ритуал на зимнее Солнцестояние

По словам астролога, чтобы помочь нашему внутреннему Солнцу️ обновиться, необходимо оставить весь негатив в прошлом, символически сжигая его.

"Напишите на листе бумаги все, с чем хотите расстаться навсегда, в том числе негативные мысли и эмоции. Каждый пункт завершайте словами: "Я прощаю и отпускаю все, что произошло", - рассказала Соловьева.

После того как список будет закончен, его необходимо сжечь в пламени свечи. Важно это сделать в момент перехода Солнца в 1-й градус Козерога, то есть, 21 декабря, в 11:21 по киевскому времени.

"Наблюдая за тем, как он сгорает, представляйте себе, что в огне исчезают все ваши печали, волнения, страхи и отчаяние. И не забывайте о главном уроке зимнего Солнцестояния️: "В глубочайшей темноте рождается свет", - резюмировала эксперт.