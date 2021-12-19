Зимова риболовля: коли відкриється сезон і що потрібно знати

Коли замерзнуть водойми в Україні (прогноз)

Звичайно ж виходити на лід потрібно, коли шар замерзлої води на водоймах буде потрібної товщини, інакше це дуже небезпечно.

Поки що в Україні не дуже зимова погода, але синоптики обіцяють, що в останню декаду грудня почнеться справжня зима з морозами вдень і вночі до -10 градусів, а місцями і нижче.

Звичайно це сприятиме замерзанню озер і річок. Водойми зі стоячою водою само собою замерзнуть швидше, ніж з проточною.

Дивіться нижче прогноз погоди для Києва.

Скрін: Прогноз погоди для Києва (gismeteo.ua)

Коли можна виходити на лід

Не варто поспішати виходити на лід після пари днів мінусової температури. Морози повинні протриматися не день-два, а довше.

Вважається, що можна сміливо виходити на лід, якщо його товщина дорівнює не менше 7 сантиметрам, але гарантованою товщиною вважається товщина льоду від 10 сантиметрів.

Місця, де офіційно дозволено переходити водойму з одного берега на інший, повинні мати товщину не менше 15 сантиметрів.

Переміщатися по льоду на автомобілях дозволено за умови, якщо товщина льоду не менше 30 сантиметрів.

При цьому товщина льоду на водоймі може бути різною. Це пов'язано з наявністю підводних течій, які неодмінно присутні на великих озерах, на ділянках річок, де спостерігаються вигини, а також в місцях, де зливається каналізація.

Ознаки, за якими легко визначити неміцність льоду

Не ступайте на лід, якщо:

Він по виду пухкий і пористий, білого кольору.

Якщо вода витікає з лунок.

Чути характерні звуки тріска і хлюпання.

Лід, припорошений снігом, так само може бути небезпечним.

Щоб безпечно переміщатися по льоду, потрібно обов'язково брати з собою пешню - палицю для пробивання льоду з загостреним металевим кінцем. Перш, ніж ступити, ставте пешню. Якщо вона з першого разу пробиває лід, йти туди не можна.

Як перевірити, чи достатньо міцний лід

Оцініть зовнішній вигляд льодового покриття. Якщо лід рівний, без тріщин і має блакитний відтінок, то цей лід здатний витримати людину.

Якщо лід, після того, як по ньому почали переміщатися, видає тріск, або прогинається - повертайтеся.

Перший раз на лід потрібно ступати дуже обережно.

Якщо по льоду постукати палицею і він видає тріск, або на поверхні показується вода - не виходьте на нього.

Якщо вдалося пройти значну відстань і тільки потім було виявлено, що лід може не утримати, краще лягти на лід, широко розкинувши ноги і повзти в напрямку до берега.

Поради досвідчених рибалок

Важливе значення має одяг, основна вимога до якого - не пропускати воду. Також не варто забувати про зручне і тепле взуття і, звичайно, про шапку. Одягніть термобілизну замість звичайної.

Необхідні для зимової риболовлі:

льодоруб (пешня або бур),

ящик для зберігання їстівних припасів, снастей, прикормки, який в ідеалі повинен бути добре теплоізольований,

стільчик для сидіння.

На ловлю риби варто вирушати не пізніше 5 ранку, саме в цей час риба шукає їжу.

Наприклад, під час риболовлі на Дніпрі можна зловити ляща, судака, щуку, коропів, севрюгу, стерлядь, плотву, піскарів, карасів, окунів, минь і багатьох інших.

Якщо зимова риболовля для вас вперше, то варто пошукати компанію досвідчених рибалок.

І останнє: не пийте алкоголь під час риболовлі, він не зігріває, а тільки створює видимість. Краще чай або кава з якісного термоса, який довго може тримати тепло.