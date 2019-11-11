До зими готові: українців шокували "інновації" в Укрзалізниці (фото)

Укрзалізниця в черговий раз шокувала пасажирів "інноваціями", за допомогою яких монополіст на ринку залізничних перевезень в Україні підготувався до зимового сезону 2019-2020.

Користувачі мережі публікують у Facebook відео, на яких вікна і двері в поїздах просто позадували намертво монтажною піною.

Так, Ярослав Путілін проїхався поїздом Маріуполь - Львів і показав фото з вагона.

"Укрзалізниця" підготувалася до зими. Тупо запінили відкриті вікна. Потяг "Маріуполь - Львів". Зараз!" - пише Ярослав.

Укрзалізниця шокувала нововведеннями в поїздах (скрін: facebook.com/Ярослав Путілін)

Ще один пасажир Укрзалізниці виклав у соцмережі знімок, на якому подібним чином запечатані вхідні двері у вагон поїзда. Правда, молодий чоловік не вказав, про який саме поїзді йде мова.

Укрзалізниця шокувала нововведеннями в поїздах (скрін: facebook.com/mirniy.atom)

Користувачі мережі іронічно поставилися до таких саморобок від співробітників Укрзалізниці, які незвичайним способом вирішили проблему протягів в поїздах.

Доведеться склоріз з собою брати!

Треба було скотчем заклеїти? Або нехай в щілини сніг задуває?

Піна і скотч наші друзі.

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