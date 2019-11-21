Зима вже на порозі: в яких областях найбільше похолодає

Погода в Україні (Фото: pixabay.com)

Погода в Україні готує сюрприз у вигляді морозів та мокрого снігу

Погода в Україні у п'ятницю, 22 листопада, очікується вітряна, похмура й холодна в більшості областей України. Нічна температура повітря в деяких регіонах знизиться до -10 -12 градусів.

Погода на сході країни очікується сонячна, місцями хмарність, опади не прогнозуються. Нічна температура повітря коливатиметься від -9 градусів в Харківській області до -12 градусів, у Луганській та Донецькій областях. Вдень також буде холодно, від 0 до -2 градусів. Очікується сильний вітер, до 12 м/с.

У південних областях також очікується різке зниження температури повітря і сильний штормовий вітер, без опадів. Вночі в регіоні від -1 -3 градусів в Одесі до -5 -7 градусів в Миколаєві. Вдень очікується від -1 до +3 градусів. У Криму опади не прогнозуються, вдень хмарно. Вночі 0 -2 градуси, вдень прогріється до +2 +4 градуси. Поривчастий вітер до 12 м/с.

На півночі країни хмарна погода з проясненнями, опади не прогнозуються. Нічна температура повітря опуститься до -6 -8 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть 0 -2 градуси.

У західних областях очікується похмура погода, місцями можливі невеликі прояснення. Вітер південно-східний, до 12 м/с. Вночі від 0 до -4 градусів, в Ужгороді +4 +6 градусів. Денна температура повітря коливатиметься від 0 до +4 градусів, на Закарпатті до +8 +10 градусів.

В центральній частині країни опади не прогнозуються, погода буде хмарною, місцями з проясненнями. Очікується сильний вітер. Вночі -6 -8 градусів, вдень холодно, від 0 до -2 градусів.

У Києві 22 листопада хмарна погода з проясненнями, без істотних опадів. Вночі стовпчики термометрів опустяться до -6 -8 градусів, вдень у столиці очікується невеликий мороз, -1 -3 градуси.

Погода в Україні 22 листопада

Синоптики попереджають, що така холодна погода протримається до кінця поточного тижня і на вихідних очікується дощ, а також мокрий сніг. З понеділка, 25 листопада, температура повітря підніметься практично у всіх регіонах до +5 +7 градусів.