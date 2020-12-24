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Зима на морі: український курорт завалило снігом (казкові фото)

Четвер 24 грудня 2020 09:45
Зима на морі: український курорт завалило снігом (казкові фото)
Курорт в Херсонській області засипало снігом (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Відомий український курорт в Херсонській області - Генічеськ засипало снігом. Можна точно сказати, що сюди прийшла справжня зима. Користувачі соцмереж публікують численні фото та відео снігу, адже опади сюди добираються не кожен рік.

Метеорологи дають невтішні прогнози і запевняють, що снігопади ще будуть продовжуватися.

"У найближчі 5 днів в Херсонській області та Херсоні очікується ускладнення погодних умов: часом невеликі та помірні опади у вигляді мокрого снігу і дощу. Вночі та вранці 24 і 27 грудня налипання мокрого снігу, місцями ожеледь, на дорогах ожеледиця", - повідомляють в Херсонському обласному центрі з гідрометеорології.

Наприклад, знаменита "Алея казок" у Генічеську стала дійсно новорічною.

Зима на морі: український курорт завалило снігом (казкові фото)

Зима на морі: український курорт завалило снігом (казкові фото)Зима на морі: український курорт завалило снігом (казкові фото)

"Алея казок" в Генічеську (фото: vacebook.com/andriy.beynik)

Як ми раніше писали, Київ засипало снігом і з'явилися казкові фото засніженій столиці.

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