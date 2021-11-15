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Зима близько: ці правила їзди в ожеледь повинні знати всі водії

Автор: Анна Шиканова

За прогнозами погоди, справжня зима і сильне похолодання вже не за горами. А це означає, що вже в найближчий тиждень на дорогах можлива ожеледь. Для кожного автомобіліста такі погодні умови - головний біль.

Як правильно їздити в ожеледь і уникнути непередбачених ситуацій, розповіли в ТСН.Авто.

Ці правила повинен знати кожен водій:

1. В умовах ожеледиці та зимової погоди на дорогах водій повинен бути максимально сконцентрований. Ніяких смартфонів! Водій повинен дивитися у всі боки та дотримуватися дистанції, достатню, щоб безпечно загальмувати.

2. Акуратно з екстреним гальмуванням. При блокуванні коліс автомобіль стає повністю некерованим.

3. Завжди плавно та обережно повертайте! Якщо ви повернули кермо, але автомобіль їде прямо - не панікуйте. Вирівняйте колеса і знову повторіть спробу без різких рухів.

4. Виїзд на гору. Будьте готові до складнощів будь-якого роду. На ожеледі не варто заїжджати на гору на великій передачі - це неправильно. Заїжджати на гору найкраще на знижених передачах і без їх перемикання, з постійною швидкістю.

Якщо автомобіль почало заносити:

Для заднього приводу. Забудьте про гальма - включайте задній привід! Відіжміть педаль газу, а потім швидко повертайте кермо чітко в бік заносу.

Для переднього приводу. Тут теж не можна тиснути на гальмо – тисніть рівномірно на газ і колеса повинні вирівняти автомобіль.

Повнопривідний автомобіль. Забудьте про гальма і починайте потроху тиснути на газ – рівномірно.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, хто повинен відшкодовувати збитки при ДТП.

А також розповідали про те, від покупки якого автомобіля варто відмовитися відразу ж.

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