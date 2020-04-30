Жахливий злочин в Харкові: що відомо на даний момент

Україну сколихнуло повідомлення про жахливий злочин в Харкові. Вранці у четвер, 30 квітня, в селі Подвірки Харківської області на вулиці виявили жінку, яка бігала по вулицях зовсім оголена, а в руках у неї був пакет з відрізаною людською головою.

Про дивну жінку поліції повідомили місцеві жителі й за словами співробітників правоохоронних органів, вона була в неадекватному стані. При затриманні жінка з ножем кидалася на поліцейських.

Пізніше стало відомо, що в поліцію також звернувся 40-річний житель села Подвірки. Він повідомив, що вранці знайшов у будинку тіло своєї 13-річної племінниці й у дівчинки відсутня голова. В будинку до трагедії проживав цей чоловік, його 38-річна сестра та її 13-річна дочка.

Неадекватну жінку затримали, але пояснень вона поліції давати не захотіла. Відомо, що вона була тверезою і не перебувала під впливом наркотиків або алкоголю. За попередніми даними, затримана жінка – сестра місцевого жителя і мати загиблої дівчинки.

Місцеві жителі розповіли, що сім'я жила бідно, жінка працювала, а дівчинка вчилася, була чистенькою, веселою і доглянутою.

"По сусідству живемо. Жінка адекватна. Випивала на свята. Вони з братом в одному будинку жили, це батьківський дім, тільки входи різні", – розповів один із сусідів.

Місцеві жителі припустили, що у жінки був психічний розлад і стався нервовий зрив.

Зараз з нею працюють слідчі й проводиться огляд місця трагедії. За даним фактом слідчі Дергачівського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України (Умисне вбивство малолітньої дитини). Дана стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що під Харковом дві доби шукали шестирічну дівчинку і не встигли її врятувати.