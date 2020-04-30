Жуткое преступление в Харькове: что известно на данный момент

Украину всколыхнуло сообщение о жутком преступлении в Харькове. Утром в четверг, 30 апреля, в селе Подворки Харьковской области на улице обнаружили женщину, которая бегала по улицам совершенно обнаженная, а в руках у нее был пакет с отрезанной человеческой головой.

О странной женщине полиции сообщили местные жители и по словам сотрудников правоохранительных органов, она была в неадекватном состоянии. При задержании женщина с ножом бросалась на полицейских.

Позже стало известно, что в полицию также обратился 40-летний житель села Подворки. Он сообщил, что утром нашел в доме тело своей 13-летней племянницы и у девочки отсутствовала голова. В доме до трагедии проживал этот мужчина, его 38-летняя сестра и ее 13-летняя дочь.

Неадекватную женщину задержали, но объяснений она полиции давать не захотела. Известно, что она была трезвой и не находилась под воздействием наркотиков или алкоголя. По предварительным данным, задержанная женщина – сестра местного жителя и мать погибшей девочки.

Местные жители рассказали, что семья жила бедно, женщина работала, а девочка училась, была присмотренной и ухоженной.

"По соседству живем. Женщина адекватная. Выпивала по праздникам. Они с братом в одном доме жили, это родительский дом, только входы разные", – рассказал один из соседей.

Местные жители предположили, что у женщины было психическое расстройство и произошел нервный срыв.

Сейчас с ней работают следователи и проводится осмотр места трагедии. По данному факту следователи Дергачевского отдела полиции открыли уголовное производство по п.2 ч. 2 ст. 115 УК Украины (Умышленное убийство малолетнего ребенка). Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Напомним, ранее мы писали о том, что под Харьковом двое суток искали шестилетнюю девочку и не успели ее спасти.