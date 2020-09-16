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Жахлива ДТП у Києві: з'явилися нові деталі трагедії аварії (відео)

Київ, Середа 16 вересня 2020 09:58
Жахлива ДТП у Києві: з'явилися нові деталі трагедії аварії (відео)
ДТП у Києві на проспекті Любомира Гузара (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Пішохід вибіг на дорогу перед мотоциклом і став причиною загибелі трьох людей

У Києві відбулася смертельна аварія на проспекті Любомира Гузара. На перетині з проспектом Вацлава Гавела мотоцикліст збив пішохода, який порушив правила і зіткнення призвело до загибелі трьох людей.

Як розповіли в Telegram-каналі "Варти еспресо", мотоцикліст рухався разом з пасажиром у бік Борщагівки. Раптом на дорогу вискочив пішохід, який намагався в забороненому місці перебігти до зупинки швидкісного трамвая. Сталося зіткнення, яке вартувало життя пішоходу, а також дівчині-пасажирці мотоцикла. Водія мотоцикла намагалися врятувати, але попри всі зусилля медиків він помер в кареті швидкої допомоги.

Мотоцикл Yamaha рухався на дуже великій швидкості, а пішохід пропустив машину перед ним і потрапив під колеса байку. Удар був настільки сильним, що одному із загиблих відірвало ногу і її знайшли в десятках метрах від місця аварії. За попередніми даними, швидкість мотоцикла перевищувала 150 км/годину.

Як розповіли очевидці, жахлива ДТП сталася буквально в декількох метрах від пішохідного переходу, яким пішохід не став користуватися.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що під Дніпром в страшній аварії загинула вагітна жінка.

А також розповідали про те, що в Києві водій-неадекват відправив велосипедиста в лікарню.

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