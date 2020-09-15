Під Дніпром вагітну жінку задавив автомобіль: нові подробиці трагедії

Під Дніпром на вагітну жінку наїхав автомобіль (колаж РБК-Україна)

У Дніпропетровській області померла жінка, на яку наїхало авто

У Дніпропетровській області на вагітну жінку, яка везла дитину в колясці, наїхав автомобіль. Місцева мешканка встигла відштовхнути коляску, і дворічний малюк залишився живий. Вона померла в лікарні. Суд засудив винуватця трагедії до 8 років позбавлення волі.

Як повідомляє прокуратура Дніпропетровської області вироком П'ятихатського районного суду 52-річного громадянина визнано винним у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого).

ДТП за участю автомобіля відбулася у 2018 році. Водій за кермом автомобіля ВАЗ перебував у стані алкогольного сп'яніння. До того ж він був без документів на транспортний засіб. Жінка з коляскою йшла по узбіччю дороги. Коли водій наїхав на неї і зрозумів, що сталося, то спробував сховатися з місця аварії, але перехожий його наздогнав і зупинив.

В результаті дорожньо-транспортної пригоди постраждала жінка померла в лікарні, а її 2-річна дитина не постраждала бо, мати встигла відштовхнути коляску. На щастя, малюка в утробі матері вдалося врятувати.

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