Моторошна НП у Києві: 26-річний хлопець вистрибнув з балкона (фото, відео)

Хлопець вистрибнув з балкона у Києві (фото: РБК-Україна)

Хлопця знайшли на вулиці без свідомості

4 серпня за адресою вулиця Урлівська, 3 хлопець 26 років випав з балкона, внаслідок чого отримав травми. Потерпілого госпіталізували до лікарні в непритомному стані. Про це з місця події повідомляє Інформатор.

У 11:46 на лінію "102" надійшов виклик. По приїзду правоохоронців і швидкої очевидці розповіли, що хлопець стояв на балконі третього поверху 14-поверхового будинку перш ніж стрибнути і тримався за карниз.

Хлопець вистрибнув з балкона у Києві (фото: informator.ua)

В якийсь момент він звільнив руки і впав на землю. Медики за викликом прибули на місце пригоди і госпіталізувала потерпілого до лікарні. Потерпілий знаходився без свідомості.

Як з'ясувалося пізніше, у хлопця є група інвалідності через психічних розлад. На місці працював екіпаж патрульної поліції, медики та слідчо-оперативна група. Деталі події з'ясовуються.

Хлопець вистрибнув з балкона у Києві (фото: informator.ua)

Нагадаємо, що неадекват побив поліцейську в Рівному, коли та прибула на виклик про домашнє насильство.

Раніше у Києві АТОшник з ножем напав на відпочиваючих через те, що вони відмовилися йому допомагати.

Раніше у Дніпрі жінка зізналася чоловікові у вбивстві коханця.