Моторошна НП у Києві: 26-річний хлопець вистрибнув з балкона (фото, відео)

Хлопця знайшли на вулиці без свідомості
4 серпня за адресою вулиця Урлівська, 3 хлопець 26 років випав з балкона, внаслідок чого отримав травми. Потерпілого госпіталізували до лікарні в непритомному стані. Про це з місця події повідомляє Інформатор.
У 11:46 на лінію "102" надійшов виклик. По приїзду правоохоронців і швидкої очевидці розповіли, що хлопець стояв на балконі третього поверху 14-поверхового будинку перш ніж стрибнути і тримався за карниз.
Хлопець вистрибнув з балкона у Києві (фото: informator.ua)
В якийсь момент він звільнив руки і впав на землю. Медики за викликом прибули на місце пригоди і госпіталізувала потерпілого до лікарні. Потерпілий знаходився без свідомості.
Як з'ясувалося пізніше, у хлопця є група інвалідності через психічних розлад. На місці працював екіпаж патрульної поліції, медики та слідчо-оперативна група. Деталі події з'ясовуються.
Хлопець вистрибнув з балкона у Києві (фото: informator.ua)
Нагадаємо, що неадекват побив поліцейську в Рівному, коли та прибула на виклик про домашнє насильство.
Раніше у Києві АТОшник з ножем напав на відпочиваючих через те, що вони відмовилися йому допомагати.
Раніше у Дніпрі жінка зізналася чоловікові у вбивстві коханця.