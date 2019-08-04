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Моторошна НП у Києві: 26-річний хлопець вистрибнув з балкона (фото, відео)

STYLERЖиття    04.08.2019 - 17:21
Моторошна НП у Києві: 26-річний хлопець вистрибнув з балкона (фото, відео)
Хлопець вистрибнув з балкона у Києві (фото: РБК-Україна)

Хлопця знайшли на вулиці без свідомості

4 серпня за адресою вулиця Урлівська, 3 хлопець 26 років випав з балкона, внаслідок чого отримав травми. Потерпілого госпіталізували до лікарні в непритомному стані. Про це з місця події повідомляє Інформатор.

У 11:46 на лінію "102" надійшов виклик. По приїзду правоохоронців і швидкої очевидці розповіли, що хлопець стояв на балконі третього поверху 14-поверхового будинку перш ніж стрибнути і тримався за карниз.

 

Хлопець вистрибнув з балкона у Києві (фото: informator.ua)

В якийсь момент він звільнив руки і впав на землю. Медики за викликом прибули на місце пригоди і госпіталізувала потерпілого до лікарні. Потерпілий знаходився без свідомості.

Як з'ясувалося пізніше, у хлопця є група інвалідності через психічних розлад. На місці працював екіпаж патрульної поліції, медики та слідчо-оперативна група. Деталі події з'ясовуються.

Хлопець вистрибнув з балкона у Києві (фото: informator.ua)

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