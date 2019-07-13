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У Дніпрі жінка зізналася чоловіку у вбивстві коханця: деталі жахливої події

STYLERЖиття    13.07.2019 - 13:14
У Дніпрі жінка зізналася чоловіку у вбивстві коханця: деталі жахливої події
Фото: РБК-Україна

П'яна дружина вирішила повідомити своєму чоловіку про злочин

13 липня у Дніпрі стався курйозний інцидент: дружина зателефонувала чоловіку і зізналася у вбивстві коханця. Однак, як пізніше з'ясувалося, жінка збрехала, щоб не йти додому, передає Інформатор.

Відзначається, що жінка прийшла в гості до свого коханця і вони розпивали алкоголь. Ближче до вечора чоловік не схотів відпускати її додому, а тому та подзвонила своєму чоловіку та повідомила, що вбила коханця і змушена затриматися.

У Дніпрі жінка зізналася чоловіку у вбивстві коханця: деталі жахливої подіїФото: dp.informator.ua

Чоловіка подібна новина шокувала, він злякався і повідомив в поліцію. Патрульні тут же виїхали на вулицю Путилівську, де, за словами жінки, вона скоїла вбивство.

Двері в квартиру їм відкрив той самий "убитий" коханець, поруч з яким стояла зловмисниця. Коли жінка зрозуміла, що прорахувалася, то почала кидатися на поліцейських. Після цього правопорушницю передали черговому Амур-Нижньодніпровського відділення поліції.

Нагадаємо, що в Києві в супермаркеті "Сільпо" чоловік вбив хлопця з одного удару після словесної перепалки.

Раніше повідомлялося про те, що під Києвом в селі Козаровичі 22-річного поліцейського побили до смерті.

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