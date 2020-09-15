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Страшні зливи і холод: синоптики дали новий прогноз до кінця вересня

Вівторок 15 вересня 2020 06:52
Страшні зливи і холод: синоптики дали новий прогноз до кінця вересня
Погода в Україні (фото: РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні незабаром почне псуватися - а як інакше, адже на вулиці осінь

Погода в Україні незабаром опиниться під дією атмосферних фронтів, що витіснять собою "молоде бабине літо". Похолодання прийде вже з 18-20 вересня, разом з ним дощі, а місцями - сильні зливи. І до кінця місяця особливого тепла вже не буде.

Синоптики Gismeteo прогнозують, що після зниження температури до кінця цього тижня помірне тепло (від +15 до +24 місцями) і "скромні" опади протримаються десь до 25-го числа.

Після цього похолодає сильніше (+9+14, на Півдні - до +20), і до кінця місяця ймовірні сильні дощі.

Така похмура холодна погода буде і в першій декаді жовтня. В середині місяця синоптики прогнозують підвищення "градусів" і прихід "бабиного літа".

Нижче прогноз погоди на місяць для Києва, Львова, Харкова, Одеси і Дніпра

Страшні зливи і холод: синоптики дали новий прогноз до кінця вересняСтрашні зливи і холод: синоптики дали новий прогноз до кінця вересняСтрашні зливи і холод: синоптики дали новий прогноз до кінця вересняСтрашні зливи і холод: синоптики дали новий прогноз до кінця вересняСтрашні зливи і холод: синоптики дали новий прогноз до кінця вересня

Прогноз погоди на місяць (скрін: gismeteo.ua)

Тим часом синоптик Наталка Діденко і Український гідрометцентр також попередили, що з 18 вересня в країні сильно похолоднішає і підуть дощі. Осінній фронт прийде із Заходу і протягом трьох днів пошириться вже по всій країні.

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