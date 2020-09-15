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Жуткие ливни и холод: синоптики дали новый прогноз до конца сентября

Вторник 15 сентября 2020 06:52
Жуткие ливни и холод: синоптики дали новый прогноз до конца сентября
Погода в Украине (фото: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине вскоре начнет портиться - а как иначе, ведь на улице осень

Погода в Украине вскоре окажется под действием атмосферных фронтов, что вытеснят собой "молодое бабье лето". Похолодание придет уже с 18-20 сентября, вместе с ним дожди, а местами - сильные ливни. И до конца месяца особого тепла уже не будет.

Синоптики Gismeteo прогнозируют, что после снижения температуры до конца этой недели умеренное тепло (от +15 до +24 местами) и "скромные" осадки продержатся где-то до 25-го числа.

После этого похолодает сильнее (+9+14, на Юге - до +20), и до конца месяца вероятны сильные дожди.

Такая пасмурная холодная погода будет и в первой декаде октября. В середине месяца синоптики прогнозируют повышение "градусов" и приход "бабьего лета".

Ниже прогноз погоды на месяц для Киева, Львова, Харькова, Одессы и Днепра

Жуткие ливни и холод: синоптики дали новый прогноз до конца сентябряЖуткие ливни и холод: синоптики дали новый прогноз до конца сентябряЖуткие ливни и холод: синоптики дали новый прогноз до конца сентябряЖуткие ливни и холод: синоптики дали новый прогноз до конца сентябряЖуткие ливни и холод: синоптики дали новый прогноз до конца сентября

Прогноз погоды на месяц (скрин: gismeteo.ua)

Тем временем синоптик Наталка Диденко и Украинский гидрометцентр также предупредили, что с 18 сентября в стране сильно похолодает и пойдут дожди. Осенний фронт придет с Запада и в течение трех дней распространится уже по всей стране.

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