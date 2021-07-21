Моторошні зливи і грози: коли в Україну повернеться комфортна погода

Погода в Україні найближчими днями буде досить небезпечною і холодною в більшості регіонів країни. Проте вже наступного тижня ясна і сонячна погода повернеться, а температура повітря стане теплою, але досить комфортною.

Як показують карти сайту Sinoptik, на сході в найближчі три дні очікуються сильні дощі та грози. А температура впаде від + 33 до +21 градуса в денний час. Нічна температура опуститься до + 16 + 18 градусів. З 23 липня в регіоні знову вигляне сонце, а температура почне підніматися в денний час до +26 +27 градусів.

Карта погоди в Харкові на 10 діб

У південних областях сильні грози та зливи будуть недовго, і вже з 23 липня очікується ясна і сонячна погода. Нічна температура опуститься до + 18 градусів, вдень очікується +27 +28 градусів. З 25 липня на півдні знову стане спекотно – температура почне підніматися до +30 +32 градусів.

Карта погоди в Одесі на 10 діб

На півночі країни грози та сильні зливи очікуються в середу, 21 липня. Температура вночі впаде до + 15 градусів, вдень до +21 +23 градусів. На вихідних буде хмарно, але сухо, вдень до +25 градусів. З 26 липня в регіоні знову почне підвищуватися температура, до +27 +28 градусів. Однак буде сухо і ясно.

Карта погоди у Чернігові на 10 діб

У західних областях сильні дощі йтимуть майже до кінця тижня, а температура вдень впаде до +19 градусів. Вночі теж буде прохолодно, +13 + 15 градусів. У суботу знову вигляне сонце і трохи потеплішає, до + 25 градусів вдень. Але наступного тижня синоптики знову прогнозують дощі, місцями зливи. Вночі потеплішає до + 19 градусів, вдень до +27 градусів. Після 29 липня в західні області знову прийде похолодання до +21 градуса.

Карта погоди у Львові на 10 діб

У Києві в середу, 21 липня, очікується сильний дощ з грозою і похолодання до +23 градусів вдень і +15 градусів вночі. Негода піде зі столиці вже в четвер, вихідні будуть сонячними та теплими, до +25 градусів. З понеділка температура знову піде вгору, очікується вночі + 17 +18 градусів, вдень до +27 + 28 градусів.

Карта погоди в Києві на 10 діб