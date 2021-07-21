Жуткие ливни и грозы: когда в Украину вернется комфортная погода

Погода в Украине в ближайшие дни будет довольно опасной и холодной в большинстве регионов страны. Однако уже на следующей неделе ясная и солнечная погода вернется, а температура воздуха станет летней, но довольно комфортной.

Как показывают карты сайта Sinoptik, на востоке в ближайшие три дня ожидаются сильные дожди и грозы. А температура упадет от +33 до +21 градуса в дневное время. Ночная температура опустится до +16 +18 градусов. С 23 июля в регионе снова выглянет солнце, а температура начнет подниматься в дневное время до +26 +27 градусов.

Карта погоды в Харькове на 10 дней

В южных областях сильные грозы и ливни будут недолго, и уже с 23 июля ожидается ясная и солнечная погода. Ночная температура опустится до +18 градусов, днем ожидается +27 +28 градусов. С 25 июля на юге снова станет жарко – температура начнет подниматься до +30 +32 градусов.

Карта погоды в Одессе на 10 дней

На севере страны грозы и сильные ливни ожидаются в среду, 21 июля. Температура ночью упадет до +15 градусов, днем до +21 +23 градусов. На выходных будет облачно, но сухо, днем до +25 градусов. С 26 июля в регионе снова начнет повышаться температура, до +27 +28 градусов. Однако будет сухо и ясно.

Карта погоды в Чернигове на 10 дней

В западных областях сильные дожди будут идти почти до конца недели, а температура днем упадет до +19 градусов. Ночью тоже будет прохладно, +13 +15 градусов. В субботу снова выглянет солнце и немного потеплеет, до +25 градусов днем. Но на следующей неделе синоптики снова прогнозируют дожди, местами ливни. Ночью потеплеет до +19 градусов, днем до +27 градусов. После 29 июля в западные области снова придет похолодание до +21 градуса.

Карта погоды во Львове на 10 дней

В Киеве в среду, 21 июля, ожидается сильный дождь с грозой и похолодание до +23 градусов днем и +15 градусов ночью. Непогода уйдет из столицы уже в четверг, выходные будут солнечными и теплыми, до +25 градусов. С понедельника температура снова пойдет вверх, ожидается ночью +17 +18 градусов, днем до +27 +28 градусов.

Карта погоды в Киеве на 10 дней