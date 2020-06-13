Страшні грози і штормовий вітер: яким областям з погодою не пощастить

Погода в Україні (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Погода в Україні в найближчу добу буде небезпечною

Погода в Україні на суботу, 13 червня, очікується несприятливої практично у всіх областях країни. Всі регіони накриє сильними грозами, штормовим вітром, можливі град та зливи. Все це буде супроводжуватися високою температурою повітря.

На сході сухо буде тільки в Луганській області, в інших областях – сильні грозові дощі, переважно вдень. Нічна температура повітря складе +18 +21 градус, вдень стовпчики термометрів піднімуться до +31 +33 градусів, місцями до +35 градусів.

У південних областях синоптики прогнозують сильні грозові дощі, можливі зливи. Вітер південно-східний, зі штормовими поривами. Вночі в регіоні очікується від +17 до +19 градусів, денна температура становитиме +27 +30 градусів, в Одесі трохи прохолодніше, +25 +27 градусів. У Криму пройде гроза, вночі +15 +17 градусів, вдень +26 +28 градусів.

На півночі країни пройдуть грози, можливі зливи та град, вітер південно-східний, поривчастий. Нічна температура коливатиметься в межах +17 +19 градусів, денна від +30 до +32 градусів.

Західні області також будуть у владі негоди. Синоптики прогнозують сильні грозові дощі та штормовий вітер. Вночі в регіоні очікується від +15 до +18 градусів, удень повітря прогріється до +26 +28 градусів.

В центральних областях також будуть йти дощі, очікується гроза. Вночі +17 +20 градусів, вдень буде спекотно, +30 +33 градуси.

В Києві 13 червня синоптики прогнозують грозу, можливий дощ. Вітер південно-східний, зі штормовими поривами. Вночі +18 +20 градусів, вдень очікується від +30 до +32 градуси.

Карта погоди в Україні на суботу, 13 червня

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що головний метеоролог країни попередив, що грози та смерчі будуть в Україні все літо.

А також розповідали про те, що синоптики налякали українців прогнозом погоди на найближчі вихідні.

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Автор: Анна Шиканова