Моторошні грози і проливні дощі: де погода на вихідних буде найнебезпечніша
Погода в Україні найближчими днями очікується небезпечна. Частина областей накриє грозами та сильними зливами, а в інших регіонах синоптики прогнозують спеку до +30 +33 градусів.
Яка погода чекає українців на вихідних, розповіли синоптики Українського гідрометцентру.
Погода в суботу
11 червня грозами накриє всі західні області країни, зачепить Житомир, а також Одеську і Миколаївську область. Сильні проливні дощі можливі на Закарпатті та у Львові. На решті території країни буде сухо і сонячно.
Нічна температура повітря коливатиметься від + 15 до + 18 градусів. Вдень на заході очікується від + 23 до +27 градусів, місцями до + 29 градусів. Трохи прохолодніше буде в Одесі, + 24 + 26 градусів.
У центральній частині, на півночі, південному сході та сході буде спекотно, від +29 до +32 градусів, на сході очікується до +33 градусів.
У Києві 11 червня невелика хмарність, сухо. Вночі + 16 +18 градусів, вдень очікується від +30 до + 32 градусів.
Карта погоди в Україні на суботу, 11 червня
Погода в неділю
12 червня грози просунуться в центр країни, на північ і північний схід. У південній частині, більшості центральних областей та на сході буде сухо.
Вночі температура впаде на заході, до +11 +16 градусів, в інших областях очікується від +16 до +19 градусів.
Вдень на заході від +25 до +28 градусів, на решті території країни синоптики прогнозують від +30 до +33 градусів.
У Києві 12 червня очікується гроза. Вночі в столиці + 18 +20 градусів, вдень від +29 до + 31 градуса.
Карта погоди в Україні на неділю, 12 червня
А що буде з погодою далі?
За прогнозом синоптиків, грози з Понеділка охоплять більше областей і опади підуть тільки 15 червня. Всі ці дні в Україні буде дуже жарко, в більшості регіонів вище +30 градусів.
Невелика прохолода прийде тільки 15 червня: на заході похолодає до +19 +22 градусів, в інших областях очікується +23 +26 градусів.
Однак прохолода прийде ненадовго, вже до 20 Червня стовпчики термометрів знову поповзуть вгору.
Прогноз температури повітря для Києва на 10 днів
До речі, раніше ми писали про те, який прогноз погоди дали синоптики на весь червень.
А ще ми розповідали про те, які напої допоможуть втамувати спрагу під час сильної спеки.