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Моторошні грози і проливні дощі: де погода на вихідних буде найнебезпечніша

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Субота 11 червня 2022 07:26
Моторошні грози і проливні дощі: де погода на вихідних буде найнебезпечніша Погода в Україні (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Погода в Україні найближчими днями очікується небезпечна. Частина областей накриє грозами та сильними зливами, а в інших регіонах синоптики прогнозують спеку до +30 +33 градусів.

Яка погода чекає українців на вихідних, розповіли синоптики Українського гідрометцентру.

Погода в суботу

11 червня грозами накриє всі західні області країни, зачепить Житомир, а також Одеську і Миколаївську область. Сильні проливні дощі можливі на Закарпатті та у Львові. На решті території країни буде сухо і сонячно.

Нічна температура повітря коливатиметься від + 15 до + 18 градусів. Вдень на заході очікується від + 23 до +27 градусів, місцями до + 29 градусів. Трохи прохолодніше буде в Одесі, + 24 + 26 градусів.

У центральній частині, на півночі, південному сході та сході буде спекотно, від +29 до +32 градусів, на сході очікується до +33 градусів.

У Києві 11 червня невелика хмарність, сухо. Вночі + 16 +18 градусів, вдень очікується від +30 до + 32 градусів.

Моторошні грози і проливні дощі: де погода на вихідних буде найнебезпечніша

Карта погоди в Україні на суботу, 11 червня

Погода в неділю

12 червня грози просунуться в центр країни, на північ і північний схід. У південній частині, більшості центральних областей та на сході буде сухо.

Вночі температура впаде на заході, до +11 +16 градусів, в інших областях очікується від +16 до +19 градусів.

Вдень на заході від +25 до +28 градусів, на решті території країни синоптики прогнозують від +30 до +33 градусів.

У Києві 12 червня очікується гроза. Вночі в столиці + 18 +20 градусів, вдень від +29 до + 31 градуса.

Моторошні грози і проливні дощі: де погода на вихідних буде найнебезпечніша

Карта погоди в Україні на неділю, 12 червня

А що буде з погодою далі?

За прогнозом синоптиків, грози з Понеділка охоплять більше областей і опади підуть тільки 15 червня. Всі ці дні в Україні буде дуже жарко, в більшості регіонів вище +30 градусів.

Невелика прохолода прийде тільки 15 червня: на заході похолодає до +19 +22 градусів, в інших областях очікується +23 +26 градусів.

Однак прохолода прийде ненадовго, вже до 20 Червня стовпчики термометрів знову поповзуть вгору.

Моторошні грози і проливні дощі: де погода на вихідних буде найнебезпечнішаПрогноз температури повітря для Києва на 10 днів

До речі, раніше ми писали про те, який прогноз погоди дали синоптики на весь червень.

А ще ми розповідали про те, які напої допоможуть втамувати спрагу під час сильної спеки.

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