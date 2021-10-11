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Моторошні дощі і холод: в Україну йде сильне погіршення погоди

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Понеділок 11 жовтня 2021 20:30
Моторошні дощі і холод: в Україну йде сильне погіршення погоди Погода в Україні (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Погода в Україні найближчими днями сильно зіпсується. Синоптики прогнозують чергове зниження температури і сильні дощі в багатьох областях країни.

Яку погоду українцям прогнозують синоптики в найближчий тиждень – читайте в матеріалі нижче.

Як розповіли в Українському гідрометцентрі, з вівторка по четвер Україну перетне циклон, який рухатиметься з південного заходу на південний схід. Він принесе зниження температури в більшості областей і сильні дощі.

У вівторок, 12 жовтня, опадами накриє Житомирську, Вінницьку та Одеську області. Також капати буде на заході країни. 13 і 14 жовтня опади очікуються у всіх регіонах країни. У Карпатах очікується невеликий дощ і мокрий сніг.

Температура повітря вночі коливатиметься в межах від +1 до +8 градусів, вдень прогріється до +8 +14 градусів, на півдні та сході до + 18 градусів. У Карпатах вночі до -2 градусів, вдень до + 5 градусів.

13 жовтня найхолодніше буде на заході, там синоптики прогнозують від +1 до +3 градусів вночі, від +8 до +11 в денні години. На решті території країни пройдуть сильні дощі, вночі від + 4 до +8 градусів, вдень від +10 до + 17 градусів.

Моторошні дощі і холод: в Україну йде сильне погіршення погоди

Карта погоди в Україні на середу, 13 жовтня

На День захисника і захисниці України 14 жовтня в Україні знову вигляне сонце. На заході буде холодно, вночі + 1 +4 градуси, вдень +8 + 11 градусів. В інших регіонах України буде тепліше, від + 4 до +8 градусів вночі до +10 + 15 градусів вдень.

Моторошні дощі і холод: в Україну йде сильне погіршення погоди

Карта погоди в Україні на четвер, 14 жовтня

Після 15 жовтня в Україні знову трохи потеплішає та очікується суха і сонячна погода.

Моторошні дощі і холод: в Україну йде сильне погіршення погоди

Карта погоди в Україні на п'ятницю, 15 жовтня

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що найближчої доби Землю накриє магнітна буря.

А також розповідали про те, що в Україні знову зіпсується погода і прийдуть дощі.

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