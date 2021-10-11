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Жуткие дожди и холод: в Украину идет сильное ухудшение погоды

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Понедельник 11 октября 2021 20:30
Жуткие дожди и холод: в Украину идет сильное ухудшение погоды Погода в Украине (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Погода в Украине в ближайшие дни сильно испортится. Синоптики прогнозируют очередное снижение температуры и сильные дожди во многих областях страны.

Какую погоду украинцам прогнозируют синоптики в ближайшую неделю – читайте в материале ниже.

Как рассказали в Украинском гидрометцентре, со вторника по четверг Украину пересечет циклон, который будет двигаться с юго-запада на юго-восток. Он принесет снижение температуры в большинстве областей и сильные дожди.

Во вторник, 12 октября, осадками накроет Житомирскую, Винницкую и Одесскую области. Также капать будет на западе страны. 13 и 14 октября осадки ожидаются во всех регионах страны. В Карпатах ожидается небольшой дождь и мокрый снег.

Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах от +1 до +8 градусов, днем прогреется до +8 +14 градусов, на юге и востоке до +18 градусов. В Карпатах ночью до -2 градусов, днем до +5 градусов.

13 октября холоднее всего будет на западе, там синоптики прогнозируют от +1 до +3 градусов ночью, от +8 до +11 в дневные часы. На остальной территории страны пройдут сильные дожди, ночью от +4 до +8 градусов, днем от +10 до +17 градусов.

Жуткие дожди и холод: в Украину идет сильное ухудшение погоды

Карта погоды в Украине на среду, 13 октября

На День защитника и защитницы Украины 14 октября в Украине снова выглянет солнце. На западе будет холодно, ночью +1 +4 градуса, днем +8 +11 градусов. В остальных регионах Украины будет теплее, от +4 до +8 градусов ночью до +10 +15 градусов днем.

Жуткие дожди и холод: в Украину идет сильное ухудшение погоды

Карта погоды в Украине на четверг, 14 октября

После 15 октября в Украине снова немного потеплеет и ожидается сухая и солнечная погода.

Жуткие дожди и холод: в Украину идет сильное ухудшение погоды

Карта погоды в Украине на пятницу, 15 октября

Напомним, ранее мы писали о том, что в ближайшие сутки Землю накроет магнитная буря.

А также рассказывали о том, что в Украине снова испортится погода и придут дожди.

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