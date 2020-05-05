Страшна трагедія в Харкові: загибла дівчинка стала жертвою двічі

Вбивство у Харкові (Колаж РБК-Україна)

Сусіди родини П'яновых розповіли про загиблу дівчинку та її матір

Вбивство 13-річної Христини П'янової приголомшило й налякало всю Україну. Тіло підлітка знайшли рано вранці 30 квітня. А перед цим поліція затримала в місті її мати, яка ходила по вулицях в неадекватному стані з ножем у руках і головою дочки в пакеті.

Моторошна трагедія обросла різними чутками, і про матір Христини почали розповідати неприємні речі. Однак у поліції вважають, що Тетяна П'янова вчинила страшний злочин, бо її довели до психічно неврівноваженого стану.

"Є попередні висновки експертів, які поки не озвучують. На жаль, дитина, судячи з усього, став жертвою психічно хворої людини. А що довело мати дівчинки до такого стану, що вже питання до медиків. За інформацією близьких родичів, деякий час до трагедії 38-річна жінка "спілкувалася" зі своїм померлим батьком", - пише видання OBOZREVATEL з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

Про Тетяну П'янову вчителя дочки відгукуються дуже позитивно. Вони повідомили, що мама завжди відвідувала батьківські збори, знаходила спільну мову з класним керівником.

"Говорити про неблагополучну родину не було підстав... В поле зору ювенальної превенції Христина ніколи не потрапляла. Позитивна дитина. Питань не було й у класного керівника – ні до поведінки, ні до навчання. Дівчинка була дуже старанною, добре вчилася, не прогулювала уроки, не мала ніяких шкідливих звичок", - додало джерело в поліції.

Крім того, сусіди також спростували інформацію про те, що Христина була проблемним підлітком.

"Не знаю, кому знадобилося розпускати такі чутки, але вже немає сил це слухати та читати. В інтернеті, на форумах і в соцмережах відбувається повне безумство! Вже почали писати, що дівчинка мало не водилася з алкоголіками та наркоманами, але це цинічна брехня! Люди, побійтеся Бога! Христина була чудовою дитиною, і хто б що не казав – вона просто маленький ангел! Добре, гарне дитя! Дуже гірко, що так рано покинула цей світ, і страшно, що таким чином", - розповіла сусідка П'янових.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у справі зі стинанням дочки знайшли ритуальний слід.