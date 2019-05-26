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Страшна негода вже забрала життя українців: подробиці

STYLERПодії    26.05.2019 - 16:43
Страшна негода вже забрала життя українців: подробиці
Фото: колаж РБК-Україна

Повінь у Закарпатській та Івано-Франківській областях найсильніша

Негода в Україні в західних областях забрала життя двох людей. Трагедія сталася в Івано-Франківській та Закарпатській областях. Загинули 57-річний чоловік та 11-річний хлопчик. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко, передали в Держслужбі з надзвичайних ситуацій 26 травня.

У цих регіонах найскладніша ситуація, зазначив перший заступник голови служби Олег Мельчуцький.

Так, у 94 населених пунктах Івано-Франківської та Закарпатської областей було підтоплено понад 1 800 житлових будинків і 6 700 домогосподарств, 8 500 га сільгоспугідь і пасовищ, пошкоджено 14 км берегових і понад 950 будівель і споруд.

Зубко наголосив на необхідності ще раз скоординувати зусилля всіх підрозділів, що залучаються до ліквідації наслідків інтенсивних опадів.

"Найголовніше - не допустити людських жертв. Це єдине, що не можна відновити. На жаль, маємо двох загиблих - 57-річного жителя Івано-Франківської та 11-річного хлопчика із Закарпаття", - сказав він.

Страшна негода вже забрала життя українців: подробиці

Повінь у Закарпатті (фото з соцмереж)

За словами Мельчуцького, протягом останнього тижня через негоду у 162 населених пунктах Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, Рівненської, Тернопільської, Хмельницької та Чернівецької областей частково підтоплено близько 2 тисяч будинків, понад 7,3 тисяч домогосподарств, 8 800 га сільгоспугідь у 162 населених пунктах Було розмито близько 100 км покриття автодоріг, знеструмлено 197 та порушено газопостачання 2 населених пунктів.

Рятувальники здійснили 145 виїздів, в ході яких були евакуйовані 76 осіб, відбуксовано 8 автомобілів та 2 автобуси, перевезено через підтоплені ділянки доріг близько 600 людей.

Страшна негода вже забрала життя українців: подробиці

Фото: dsns.gov.ua

Раніше рятувальники поінформували про те, що ситуація з повінню в Закарпатській і Івано-Франківській областях починає стабілізуватися.

Також нещодавно у мережі показали відео підтоплених районів біля Мукачевого Закарпатської області, яке було знято з висоти пташиного польоту.

Нагадаємо, рівень води в закарпатських річках пробив історичний максимум 1998 року.

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