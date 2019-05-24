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Жахливу повінь на Закарпатті показали з висоти пташиного польоту: вода прибуває (відео)

STYLERЖиття    24.05.2019 - 10:38
Жахливу повінь на Закарпатті показали з висоти пташиного польоту: вода прибуває (відео)
Повінь у Закарпатті (Колаж РБК-Україна)

В одному з селищ через повінь загинула дитина

Закарпатську область продовжує заливати сильними дощами. За інформацією прес-служби ДСНС в Закарпатській області, до п'ятниці, 24 травня, затопило 241 домогосподарств, більше 2 тисяч гектарів землі, пошкоджено 15 переходів, 2 мости і близько тисячі берегових укріплень.

Частину затоплених доріг вдалося відновити, але вода прибуває, так як дощі в регіоні майже не припиняються.

Жахливу повінь на Закарпатті показали з висоти пташиного польоту: вода прибуває (відео)

Повінь у Закарпатті

Повідомляють і про першу жертву повені – у селищі Воловець Закарпатської області загинув 11-річний школяр. Як розповіли в Воловці, п'ятикласники вийшли під час перерви пограти на вулицю, біля річки Віче. Один з хлопчиків втратив рівновагу і впав у воду. Інші діти намагалися його врятувати, але сильною течією річки хлопчика віднесло. Тіло дитини знайшли лише у п'ятницю вранці, 24 травня, біля села Яблунів, яке знаходиться в трьох кілометрах від Воловця. На даний момент інформацію про хлопчика офіційно не підтвердили.

У мережі показали відео підтоплених районів біля Мукачево, яке було знято з висоти пташиного польоту.

Повінь в Мукачево (YouTube/Mukachevo Net)

Також місцеві жителі в соціальних мережах публікують фотографії інших районів Закарпатської області, які постраждали від рясних дощів.

 

Річка Уж біля Ужгорода (facebook.com/viktor.lazoryk)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що міста на Прикарпатті через сильні дощі перетворилися на річки.

А також розповідали про те, що рівень води в закарпатських річках пробив історичний максимум 1998 року.

Дощі побили історичний максимум: Закарпаття йде під воду Вулиці перетворилися на річки: ще одне українське місто пішло під воду. Відео
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