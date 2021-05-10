Моторошна аварія під Рівним: загинула молода сім'я з немовлям

В Рівненській області сталася смертельна аварія . За попередньою інформацією автомобіль Audi виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з мікроавтобусом. У легковому автомобілі перебувала молода сім'я - мама, тато і півторамісячний хлопчик. Всі загинули.

Що відомо про ДТП

ДТП сталася на трасі Київ-Чоп, біля селища Колоденка. Удар після зіткнення був таким сильним, що водій Audi загинув відразу на місці. Немовля мама тримала на руках і швидше всього його задавило подушками безпеки. Пізніше стало відомо, що спеціального дитячого автокрісла в машині не було. У салоні була тільки люлька від дитячої коляски.

Його мама померла через кілька годин в лікарні - у неї була важка травма голови та розрив селезінки. Лікарі намагалися її врятувати, але безуспішно. Постраждав також водій мікроавтобуса - у 30-річного чоловіка забій легенів і перелом стегна. Лікарі готують його до термінової операції.

Загибла сім'я їхала на кладовищі провідати рідних

34-річні Андрій та Вікторія Герасимчук їхали на цвинтар провідати рідних. Спочатку вони заїхали на цвинтар у Рівному, де похований батько Андрія, а звідти поїхали на інше кладовище, де поховані батьки Вікторії.

Рідні розповіли про загиблих у ДТП під Рівним

Андрій і Вікторія одружилися два роки тому. Обидва працювали на залізниці. Півтора місяця тому у них народився син, якого назвали Тарасом.

У Вікторії є старший син від першого шлюбу - Максим. Йому 13 років. Хлопчик повинен був поїхати разом з ними, але в останній момент плани змінилися, і підліток залишився вдома. Максим залишився під опікою родичів.