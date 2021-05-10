Жуткая авария под Ровно: погибла молодая семья с младенцем

В Ровенской области произошла смертельная авария . По предварительной информации автомобиль Audi выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом. В легковом автомобиле находилась молодая семья – мама, папа и полуторамесячный мальчик. Все погибли.

Что известно о ДТП

ДТП произошло на трассе Киев-Чоп, возле поселка Колоденка. Удар после столкновения был таким сильным, что водитель Audi погиб сразу на месте. Младенца мама держала на руках и скорее всего его задавило подушками безопасности. Позже стало известно, что специального детского автокресла в машине не было. В салоне была только люлька от детской коляски.

Его мама скончалась через несколько часов в больнице – у нее была тяжелая травма головы и разрыв селезенки. Врачи пытались ее спасти, но безуспешно. Пострадал также водитель микроавтобуса – у 30-летнего мужчины ушиб легких и перелом бедра. Врачи готовят его к срочной операции.

Погибшая семья ехала на кладбище проведать родных

34-летние Андрей и Виктория Герасимчук ехали на кладбище проведать родных. Сначала они заехали на кладбище в Ровно, где похоронен отец Андрея, а оттуда поехали на другое кладбище, где похоронены родители Виктории.

Родные рассказали о погибших в ДТП под Ровно

Андрей и Виктория поженились два года назад. Оба работали на железной дороге. Полтора месяца назад у них родился сын, которого назвали Тарасом.

У Виктории есть старший сын от первого брака – Максим. Ему 13 лет. Мальчик должен был поехать вместе с ними, но в последний момент планы поменялись, и подросток остался дома. Максим остался на попечении родственников.