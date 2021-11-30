Журналісти з'ясували, якими будуть ціни у державній авіакомпанії UNA

Рішення про створення UNA ухвалювалося на основі звіту французької консалтингової компанії Aerogestion, яка займалася дослідженням українського ринку авіаперевезень та винесла позитивне рішення.

"До проекту підходять прагматично та розглядають Українські національні авіалінії насамперед як бізнес-модель. Якщо держава вкладає гроші, вона хоче знати, куди і на що вони витрачаються", - йдеться у матеріалі.

Швидше за все, за даними видання, UNA функціонуватиме як акціонерне підприємство. Це дозволить залучати приватний капітал та швидше розвиватися.

"Таким шляхом свого часу йшли Turkish Airlines, Lufthansa та інші провідні національні авіакомпанії, де державна частка змінювалася залежно від ринкової ситуації", - уточнюють автори матеріалу.

Флот UNA буде сформований із широкого набору бортів – від турбогвинтових до вузько- та широкофюзеляжних. У перші роки у розпорядженні UNA буде 22 літаки. При цьому, незважаючи на підписаний нещодавно Меморандум про співпрацю з Airbus, Україна залишає за собою право визначати, будуть це літаки вітчизняного виробництва, чи зроблені в кооперації із закордонними компаніями або куплені на зовнішніх ринках.

Загалом на розвиток авіабудування за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" до 2030 року держава передбачила виділення 34 млрд грн.

Крім цього, важливою складовою майбутньої авіакомпанії стане її цінова політика. UNA буде відноситися до так званого гібридного типу, пропонуючи як лоукост-ціни на коротких рейсах, так і максимальний сервіс на більш тривалих перельотах.

"Запуск національної авіакомпанії з чистого аркуша, з гібридною бізнес-моделлю та ціновою стратегією, цифровим підходом та big data-інструментами, з адаптованим до маршрутів флотом - це ключові чинники успіху для конкурентоспроможності та прибутковості у найближчій перспективі", - підсумували французькі експерти.