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Журналісти вказали на конфлікт інтересів депутата з Дніпра при голосуванні щодо геокадастру

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Дніпро, Четвер 29 липня 2021 18:11
Журналісти вказали на конфлікт інтересів депутата з Дніпра при голосуванні щодо геокадастру Фото: депутат Дніпровської міськради Дмитро Свердлов (facebook.com)
Автор: Styler

Депутата Дніпровської міськради Дмитра Свердлина викрили в конфлікті інтересів при голосуванні щодо передачі функції геокадастру місцевому самоврядуванню.

Про це повідомляє дніпровське видання 49000.com.ua.

Повідомляється, що 28 липня, на сесії міськради Дніпра депутати розглядали звернення до президента України з проханням передати функції геокадастру місцевому самоврядуванню.

Ідея в тому, щоб передати місцевій громаді право ведення державного земельного кадастру. Це має прискорити видачу документації та заощадити витрати міської скарбниці на технічну документацію з розробки нормативно грошової оцінки земельних ділянок.

Рішення покликане зруйнувати монополію Держгеокадастру на оформлення земельних ділянок, що приносило чималі бариші його керівництву.

Своєю чергою, депутат міськради Дмитро Свердлов, який обіймає посаду директора Держгеокадастру в Дніпропетровській області, проголосував проти цього рішення. Однак, за законом, в умовах конфлікту інтересів Свердлов зобов'язаний був оголосити про це і не брати участь у голосуванні. Цього депутат не зробив, чим порушив законодавство.

Журналісти вказали на конфлікт інтересів депутата з Дніпра при голосуванні щодо геокадастру

Нагадаємо, раніше народного депутата Сергія Демченка звинуватили в лобіюванні інтересів компанії "Альтіс-констракшн". Саме ця компанія раніше виграла тендер на будівництво злітно-посадкової смуги міжнародного аеропорту "Дніпро".

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