Журналіст Бутусов вказав на зв'язок влади з криміналітетом Дніпра

Як відомо, в ніч на 28 лютого поліція Дніпра по гарячих слідах затримала групу, яка з травматичної зброї обстріляла машину бізнесмена Артура Рисіна, гендиректора агрохолдингу "Степова".

Як зазначає Бутусов, правоохоронці зуміли швидко виявити всіх причетних до нападу, за гарячими слідами затримали 13 осіб, жителів Дніпра та області, в числі яких опинився і Єрмак Олександрович Петровський, 2000 року народження.

"Це рідний син того самого Олександра Петровського, який кілька років зі мною судився, щоб я не смів називати його "авторитет" "Нариком". Але адвокатська компанія Сенс, яка мене захищала, відбила всі позови у Верховному суді України та в апеляційному суді Дніпропетровської області. Петровський свої зв'язки з блатним світом не приховує, і бравує тим, що дружить і з найбільшими політиками і з "братвою". Співак шансону Слава Медяник на день народження Петровського в 2008-му році подарував йому пісню "Дніпра - Петровська братва", - написав журналіст.

За даними Бутусова, зараз "влада віддала йому контроль за обласним Госгеокадастром, ряд будівельних підрядів, та "авторитетний бізнесмен донині зберігає величезний вплив на Дніпропетровщині.

Журналіст зазначає, що батько і син Петровські демонструють благочестя і релігійність, щедро жертвуючи всім основним церковним конфесіям в Дніпрі, які за це всіляко їх рекламують і нагороджують.