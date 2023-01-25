Доктор назвала симптомы скаралатины и объяснила, в чем опасность инфекции

Скарлатина - это бактериальное заболевание. Болезнь характеризуется ярко-красной сыпью, покрывающей большую часть тела. Скарлатину почти всегда сопровождает боль в горле и высокая температура.

О симптомах болезни и ее опасности рассказала педиатр Дарья Власенко на своей странице в Instagram.

Что нужно знать о скарлатине

Скарлатину вызывает тот же тип бактерий, который вызывает ангину в горле — стрептококк группы А.

При скарлатине бактерии выделяют токсин, вызывающий сыпь и другие изменения на коже.

Инфекция передается от человека к человеку капельным путем, выделяемым во время кашля или чихания зараженного человека.

Инкубационный период - время между заражением и заболеванием - обычно составляет 2-4 дня.

Чаще скарлатиной болеют дети от 5 до 15 лет.

Возбудители скарлатины легче распространяются среди людей, которые находятся в тесном контакте, таких как члены семьи, детские сады или школы.

Скарлатина чаще возникает после стрептококковой инфекции горла. Иногда скарлатина может возникнуть после кожной инфекции, например, импетиго.

Люди могут болеть скарлатиной несколько раз в жизни.

Хотя раньше скарлатину считали серьезной детской болезнью, лечение антибиотиками сделало ее менее угрожающей.

Если скарлатину не лечить, она может привести к более серьезным осложнениям, поражающим сердце и почки.

Симптомы скарлатины

Красная сыпь. Сыпь выглядит как солнечный ожог и на ощупь напоминает наждачную бумагу.Обычно начинается на лице или шее и распространяется на туловище, руки и ноги. Если нажать на покрасневшую кожу, она бледнеет.

Красные линии на сгибах.

Складки кожи вокруг паха, подмышек, локтей, колен и шеи обычно становятся более глубокими красными, чем другие участки с сыпью.

Красное лицо. Лицо может выглядеть покрасневшим с бледным кольцом вокруг рта.

Клубничный язык. Как правило, язык выглядит красным и имеет утолщенные сосочки, напоминающие поверхность клубники, и в начале заболевания он часто покрыт белым налетом.

Температура 38 или выше, часто с ознобом

Сильная боль в горле, красное горло, иногда с белыми или желтоватыми пятнами.

Затрудненное глотание.

Боль в животе, рвота.

Увеличенные лимфоузлы на шее.

Головная боль и ломота в теле.

Как установить диагноз?

Обычно делают экспресс-тест на стрептококк.иТакже доктор может назначить бакпосев на стрептококк в горле. Лечат скарлатину антибиотиками.

Вакцины от скарлатины не существует.