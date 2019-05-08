Була життєрадісною: нові деталі загадкової смерті школярки під Львовом

У ніч на 4 травня у Новояровську (Львівська область) біля багатоповерхівки знайшли тіло невідомої дівчини. По приїзду медики констатували смерть. Деталі загадкової події повідомив АіФ.

Повідомляється, що 10-класниця загинула, зайшовши вночі в під'їзді однієї з багатоповерхівок. Школярка випала з вікна між восьмим та дев'ятим поверхами. Навіщо дівчині знадобилося заходити в незнайоме приміщення - невідомо, адже там навіть не проживали її знайомі.

Інна була одна і, найімовірніше, випадково випала з вікна. Про це повідомляють правоохоронні органи та мешканці будинку. Передсмертної записки не виявлено. Викладачі в школі добре відгукуються про дівчинку. Відзначають, що вона була життєрадісною та її любили однокласники.

За фактом відкрито кримінальне провадження за статтею Умисне вбивство з позначкою Самогубство.

Фото: РБК-Украина

Нагадаємо, що росіяни довели священика УПЦ МП до суїциду. В останні дні свого життя він згадав про те, що до нього з "привітанням" приїжджала особа, наближена до працівників регіонального управління ФСБ.

Раніше ми повідомляли про те, що поліцейський врятував школярку від самогубства. Жінка наковталася пігулок і вже стояла на краю даху. Її помітив випадковий перехожий, який і зателефонував правоохоронцям.

А також розповідали про те, що загадкове самогубство вчительки сколихнуло українське місто. Місцеві жителі кажуть, що в той страшний момент по мосту проїжджало авто, водій побачив наміри жінки, зупинився, щоб відрадити її, але вже було пізно.