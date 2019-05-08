Была жизнерадостной: новые детали загадочной смерти школьницы под Львовом

В ночь на 4 мая в Новояровске (Львовская область) возле многоэтажки нашли тело неизвестной девушки. По приезду медики констатировали смерть. Детали загадочной гибели сообщил АиФ.

Сообщается, что 10-классница погибла, зайдя ночью в подъезд одной из многоэтажек. Школьница выпала из окна между восьмым и девятым этажами. Зачем девушке понадобилось заходить в незнакомое помещение - неизвестно, ведь там даже не проживали ее знакомые.

Инна была одна и, вероятнее всего, случайно выпала из окна. Об этом сообщают правоохранительные органы и жители дома. Предсмертной записки не обнаружено. Преподаватели в школе хорошо отзываются о девочке. Отмечают, что она была жизнерадостной и ее любили одноклассники.

По факту открыто криминальное производство по статье Умышленное убивство с пометкой Самоубийство.

Фото: РБК-Украина

Напомним, что россияне довели священника УПЦ МП до суицида. В последние дни своей жизни он упомянул о том, что к нему с "приветствием" приезжало лицо, приближенное к работникам воронежского управления ФСБ.

Ранее мы сообщали о том, что полицейский спас школьницу от самоубийства. Девушка наглоталась таблеток и уже стояла на краю крыши. Ее заметил случайный прохожий, который и позвонил правоохранителям.

А также рассказывали о том, что загадочное самоубийство учительницы всколыхнуло украинский город. Местные жители говорят, что в тот страшный момент по мосту проезжало авто, водитель увидел намерения женщины, остановился, чтобы отговорить ее, но уже было поздно.