"Жизнь одна": распиаренная художница Соня Морозюк попала в языковой скандал

Соня Морозюк попала в языковой скандал

Соня рисует уникальные картины, муралы и сотрудничает с украинскими брендами. Но часто она выполняет персональные заказы украинских звезд.

В этот раз художница создала большую картину для блоггерши Анны Алхим. Которая, кстати, публично заявляет о том, что не собирается переходить на государственный язык и не стесняется этого.

Соня решила подарить блоггерше картину, расписанную на русском. В собственном стиле на большом полотне Соня изобразила фразу "Жизнь одна" в разных цветах.

Соня Морозюк попала в речевой скандал (фото: t.me/vanyarussell)

И если сначала девушка выложила фото возле своего шедевра в Instagram, то после комментариев быстро поняла, что это некстати и удалила пост с русскоязычной картиной.

Тоже Морозюк попросила сделать и Алхим, ведь такие картины подрывают безупречную репутацию художницы.

Подробности скандала Морозюк

Однако сделать скриншоты всех этих постов и историй в Instagram успел музыкальный критик, ведущий, член жюри премии YUNA Ваня Рассел, у которого есть собственный Telegram канал о шоу-бизнесе.

Именно он в своем посте обратился к художнице и описал ситуацию с русскоязычными картинами Морозюк.

"Соня Морозюк - это та самая искусственно распиаренная художница, которая продает свои надписи (картины) за 10К$ - сделала подарок русскоязычной блоггерше - Анне Алхим!". Она подарила картину, которую расписала по-русски… Конечно, когда это увидели - Соня резко проснулась и удалила публикацию и попросила Алхим убрать сториз. Соня, а как же ценности?”, - написал Ваня Рассел.

Также мужчина добавил: “Напомню: благодаря пиару - ценники на работы Сони выросли с 500$ на 10 000 и более долларов. Соня имела интеграцию с "Gulliver Kyiv". Но ее работы показываются в новом сезоне "Голоса Страны".

Соня Морозюк попала в речевой скандал (фото: t.me/vanyarussell)