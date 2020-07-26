Живуть на зупинці: окупанти не пускають додому жінку з двома дітьми

Окупанти не пускають жінку з дітьми додому в Донецьк (колаж: РБК-Україна)

Жінка з двома дітьми змушена жити на зупинці, оскільки додому їх не пускають окупанти

В окупованому Донецьку терористи не пускають додому жінку з двома дітьми і собакою. Сім'я змушена жити на зупинці біля пункту пропуску КПВВ "Новотроїцьке".

Вже 11 днів жителі окупованого Донецька не можуть потрапити додому після того, як ще до карантину приїхали у гості на підконтрольну територію України. Про це йдеться у сюжеті Каналу 24.

Окупанти не пускають жінку з дітьми додому в Донецьк (відео: YouTube)

У них є пропуск, але вони живуть просто неба через закриття всіх КПВВ. Як тільки відкрився пункт пропуску "Оленівка", який знаходиться на окупованій території, сім'я приїхала туди.

Але щоб потрапити в Донецьк однієї прописки недостатньо, необхідно бути в списках, які стверджують в ОРДЛО. Вони живуть на зупинці, але на ніч їх пускають в намет рятувальників, який знаходиться на території КПВВ "Новотроїцьке".

В наметі прибрано, є чай, вода і продукти, які привозять волонтери. Але з 6 ранку вони знову йдуть на зупинку, бо громадянським не можна жити на КПВВ. Діти навчилися грати і відпочивати під палючим сонцем. 5-річна Орися і 7-річний Дмитро лягають просто на сумки з речами.

При цьому, вони не єдині діти, які живуть на зупинці. Вони вже встигли знайти навіть нових друзів, але дуже сильно сумують за батьком, домом і друзями в Донецьку.

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