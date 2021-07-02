Тварини переживають спеку гірше людей: як не пропустити тепловий удар у домашнього улюбленця

Ветеринар пояснив, що температура котів і собак вище, ніж у людини. А теплообмін у тварин відбувається через дихання, тому вони не потіють, але видихають гаряче повітря. Він дав кілька порад тим, у кого вдома є пухнасті улюбленці.

Стригти на літо повністю не потрібно

Шерсть у тварин є захистом від сонця, як одяг і головні убори у людей. Тому повністю зістригати шерсть не можна.

"Якщо тварина дуже пухнаста або довгошерста, то підстригти трохи можна. Однак не повністю. Ні в якому разі не варто стригти налисо, адже захисний бар'єр повинен бути на тілі", - зазначив Сорочинський.

Маленьких собак породи шпіц або мальтезе варто стригти, оскільки їх шерсть збивається в грудки та тварині стає важко дихати. Але і їх підстригати потрібно помірно.

Гуляти тільки тоді, коли немає спеки

В ідеалі прогулянку з твариною на 20-30 хвилин потрібно здійснювати в той час, коли спеки ще або вже немає. Це рано вранці, до 8 ранку чи пізно ввечері, після 21: 00.

Якщо тварині потрібно на вулицю 3-4 рази на день, то такі прогулянки повинні бути більш короткими.

Зробіть вдома темний кут для тварини

Якщо в будинку жарко, то для улюбленця можна зробити темний прохолодний куточок. Це місце в прохолоді, куди не світить сонце. Там можна постелити спеціальне простирадло або підстилку, які охолоджуються, а потім тримають кімнатну температуру.

Слідкуйте за водним балансом

На прогулянку беріть з собою обов'язково воду і пропонуйте її тварині періодично. Собаки самі будуть пити, коли їм захочеться. Визначити спрагу у тварини нескладно - при цьому прискорюється дихання і виділяється слина.

У тварин з плескатою мордочкою зі спекою відносини більш складні – вони через особливості будови морди вдихають і видихають менше повітря. Приділяйте їм більше уваги та постарайтеся не вигулювати їх в спеку.

Харчування міняти не потрібно

Як пояснив ветеринар, міняти раціон тварині в спеку не потрібно. Можна додати вітамінні препарати. Але сам склад і кількість – не варто.

Як визначити тепловий удар у тварини

Прискорене дихання (до 300-400 разів на хвилину)

Виділяється дуже багато слини

Улюбленець шукає темне і прохолодне місце

Реакція загальмована через брак кисню

Втрата свідомості

Як допомогти тварині при тепловому ударі

В першу чергу тварину потрібно охолодити - знайти тінь, прохолодне місце, загорнути в мокрий рушник (температура води – кімнатна).

Рушник потрібно міняти в міру того, як воно висихає і нагрівається.

Холодною водою потрібно промочити місця великих судин - шию, внутрішню сторону лапок і живіт.

На вулиці тварині потрібно дати води та намочити внутрішню частину лапок і живіт.

Як допомогти в спеку домашньому улюбленцю