Як тварини в Чорнобилі пережили зиму: фото із заповідника

Також вчені не помітили й вкрай знесилених звірів.

"Травоїдні корови, коні, олені змушені були добувати їжу з-під снігу. Та якщо коні й олені здатні розгрібати сніг копитами, то корови й бики не можуть стояти на трьох ногах, а тому розгрібають сніг мордою, а це не дуже зручно. От лосі, з довгими ногами та раціоном з гіллячкового корму, почували себе дуже комфортно", - йдеться у публікації.

Коні Пржевальського в Чорнобильському заповіднику після зимівлі (фото: Сергій Жила / facebook.com/zapovidnyk2018)

Таких висновків дійшли вчені, проаналізувавши чимало слідів копитних на заповідній території. Водночас науковці визнали, що тварини іноді голодували, а кількість виділених екскрементів у добу була меншою, ніж зазвичай.

Як розповіли в заповіднику, тварини спеціально накопичують на зиму запаси жиру, що дозволяє їм без особливих проблем пережити складну зиму. Так, жир є не тільки захистом від холоду, але й ефективним обігрівачем тіла, який здатний при розпаді виділяти багато тепла.

Диким коровам непросто добувати їжу з-під снігу (фото: Сергій Жила / facebook.com/zapovidnyk2018)

"Ті, хто вийшов з зимівлі з запасами жиру, весною харчуватиметься менше. Виснажені, дещо худі тварини, молодь і вагітні самиці після сніготанення будуть, навпаки, активно харчуватись, набирати вагу", - зазначили фахівці.

Вочевидь, олені, дика рогата худоба, а також молодняк будуть цієї весни уплітати за обидві щоки, позаяк після морозів добре помітно, що їх жирові запаси зменшилися.

"Але попереду - весна, тепло, і копитні швидко відновлять свою форму", - додали науковці.

Тварини в Чорнобильському заповіднику пережили зиму задовільно (фото: Сергій Жила / facebook.com/zapovidnyk2018)

Користувачі мережі жартома зазначають, що "треба брати приклад зі здичавілої рогатої худоби і також позбуватись жирових запасів", на що вчені заповідника визнають: у людей жир теж є, але "працює подекуди некоректно". Також в коментарях до посту розхвалюють здичавілих корів за крутість, і коней Пржевальського - мовляв, "не всі домашні коні можуть похвастатись такою формою після зими".

фото: скрін коментарів facebook.com/zapovidnyk2018