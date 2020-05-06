Як живе найстаріша мама в Україні: дитині не позаздриш

75-річна Валентина Підвербна з Чернігова завагітніла в 65 років методом штучного запліднення з третьої спроби. Вона народила дівчинку Анну-Марію і стала найстаршою матір'ю в Україні. Раніше повідомлялося, що на операцію ЕКО жінка збирала дуже довго, вона просила милостиню на вулицях, торгувала овочами і їла одну картоплю, щоб заощадити. Як склалася доля дитини і її мами читайте в матеріалі Styler.

Сусіди Валентини вже давно говорили, що вона не відрізняється адекватністю. Вона виходила на дитячий майданчик з дитиною і при ній жорстко матюкалася. У квартирі пенсіонерки бруд і розруха. Зараз ситуація з жінкою знову привернула увагу громадськості.

Найстаріша мама змушує дитину просити з нею милостиню. І це підтвердила "КП" в Україні" голова Новозаводської районної ради Тетяна Кузнецова-Молодча.

"Ми кожен раз пишемо в поліцію запит, просимо перевірити факти, але отримуємо відповідь, що вони не підтверджуються. Ось і зараз написали, а також зробили запит в школу, щоб дізнатися, як з дівчинкою організовано дистанційне навчання", - розповіла Тетяна.

Дочка Валентини Анна Марія (в центрі) (cheline.com.ua)

Наголошується, що дівчинка навчається в школі непогано, їй дається математика і гуманітарні науки, але її мама сама вибирає для неї гуртки і досі не довіряє лікарям дівчинку.

"Життя доньки Валентини Підвербної не піддається загрозі. У жінки є дивацтва в поведінці, але психічне захворювання не виявлено. Суд, швидше за все, стане на її бік. А якщо ні, то які будуть наслідки? - Мама, фанатично обожнює доньку, буде осаджувати інтернат, проводити під ним день і ніч, і знайдуться ті, хто її підтримає і влаштує мітинги. Якщо дівчинку передати в прийомну сім'ю чи будинок сімейного типу, мама зробить неможливою їх нормальне життя", - говорить Тетяна.

Як ми раніше писали, чернігівська пенсіонерка, яка народила 65 років, розповіла, як виховує доньку.