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Жил во дворе: в Киевской области жители частного дома завели тигра (фото)

Хищный тигр жил во дворе на Киевщине (фото: facebook.com/UAnimals.official)
Автор: Юлия Гаюк

В Киевской области во дворе частного дома владельцы содержали дикое животное, а именно тигра. Однако люди вовремя пришли в себя и передали хищника в соответствующие зоозащитные центры.

Об этом сообщают на странице UAnimals в Facebook.

"Этот тигр жил в частной собственности. Но хозяева поняли, что ему необходимы соответствующие условия для нормальной жизни, поэтому отдали тигра в Центр спасения", - говорится в сообщении.

Очевидно, что хищник жил в неподходящих условиях, ведь требует много пространства, специального питания и ухода. Поэтому его временные владельцы вовремя спохватились. А откуда взяли животное - не сообщают.

Зоозащитники ищут для тигра новый дом в реабилитационном центре за рубежом, а пока он находится в Украине на восстановлении.

Тигр находится в состоянии стресса и испуга (фото: facebook.com/UAnimals.official)

Напомним, что в дикой природе тигров становится все меньше и меньше. За последние 100 лет их количество уменьшилось в 25 раз! Следует также добавить, что эти хищники являются краснокнижными, поэтому охота на них и отлов запрещены.

Раньше мы рассказывали, как в Броварах приобрели котенка с бешенством, из-за которого целый район "ушел" на карантин.

Читайте также, как собаки из приюта Киевской области напали на маму с ребенком.

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